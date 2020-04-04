شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا: تركي آل الشيخ يتكفل بعلاجي كاملاً.. وهذا موقف الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مؤمن زكريا، لاعب الأهلي، إن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، يتكفل بعلاجه بشكل كامل، في ظل الأزمة المرضية التي يعاني منها.

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وأضاف «زكريا» في مداخلة هاتفية على قناة «أون تايم»، الجمعة، إن الطبيب الخاص بـ»آل الشيخ«يتابع حالته بشكل دائم، والاطمئنان عليه.

وفيما يخص موقف الأهلي، كشف «زكريا» أن العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، تواصل معه، وأن هناك جلسة ستجمعهما الأسبوع المقبل.

وأشار «زكريا» إلى أنه يواصل برنامج علاجي وضعه له الطبيب الأمريكي بعد الرحلة العلاجية التي قام بها إلى واشنطن، لإجراء بعض الفحوصات والوقوف على حالته.