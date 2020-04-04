شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد بيلاروسيا لكرة القدم: ليس هناك سببًا لإيقاف الدوري.. حضور المباريات من عدمه قرار الجمهور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لا يرى السكرتير العام لاتحاد بيلاروسيا لكرة القدم، سيرجي زاردتسكي، سببًا لإيقاف بطولة الدوري في بلاده مؤكدًا أن الاتحاد يتخذ احتياطات ويترك قرار حضور المباريات من عدمه في يد الجماهير.

ويبقى الدوري البيلاروسي هو الوحيد الذي لا يزال مستمرًا في قارة أوروبا، عقب توقف جميع البطولات في القارة بسبب انتشار فيروس كورونا، وهو ما جعله يحظى باهتمام بعض الدول التي قررت إذاعته على قنوات ها، حسب موقع "جول" العالمي.

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وأوضح "زاردتسكي" لشبكة ESPN الأمريكية: "نحن نتابع الموقف يوميًا، ونثق تماما في نظامنا الصحي ولا نرى حاليًا أي سبب لإيقاف الدوري".

وأضاف: "نتفهم أن الوضع في بعض الدول حرج للغاية ولكن بعد استشارة السلطات المعنية في بيلاروسيا لدينا تفهم أن الدوري يمكنه الاستمرار حتى اللحظة".

وكشف السكرتير العام لصحيفة "ماركا" الإسبانية أن جميع الاحتياطات يتم اتخاذه في المباريات كوضع جل مطهر وتواجد أطباء في المداخل لقياس حرارة جميع الجماهير، مشيرًا إلى أن قرار الحضور من عدمه يبقى في يد الجمهور.

وأكد" زاردتسكي" أن"الشعبية المتزايدة جيدة للكرة البيلاروسي بالطبع، هناك اهتمام بالحصول على حقوق البث من عدة دول، ولكني أعتقد أنه ليس الوقت المناسب للنظر إلى الناحية التجارية".