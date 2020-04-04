شكرا لقرائتكم خبر عن حسين السيد: رفضت عرضا من الزمالك قبل الانتقال إلى الصفاقسي التونسي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حسين السيد، ظهير أيسر الأهلي المعار إلى الصفاقسي التونسي، إنه تلقى عرضا من الزمالك للانضمام إلى صفوف الفريق، قبل حسم إعارته إلى صفوف الفريق التونسي.
وأضاف «السيد»، في تصريحات على قناة «أون تايم»: «علاقتي جيدة بكابتن طارق يحيى، مدرب الزمالك الأسبق، تحدث معي وطلب مقابلتي».
وتابع: «ذهبنا إلى منزله فوجدت أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك، ومعاه فلوس كاش، وعرض عليا شراء سيارة جديدة لأوقع للزمالك».
وأكد: «رفضت بشكل نهائي التوقيع للزمالك لأن رغبتي كانت البقاء في الأهلي، والحقيقة أحمد مرتضى احترم رغبتي».
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