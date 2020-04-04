شكرا لقرائتكم خبر عن حسين السيد: رفضت عرضا من الزمالك قبل الانتقال إلى الصفاقسي التونسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حسين السيد، ظهير أيسر الأهلي المعار إلى الصفاقسي التونسي، إنه تلقى عرضا من الزمالك للانضمام إلى صفوف الفريق، قبل حسم إعارته إلى صفوف الفريق التونسي.

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وأضاف «السيد»، في تصريحات على قناة «أون تايم»: «علاقتي جيدة بكابتن طارق يحيى، مدرب الزمالك الأسبق، تحدث معي وطلب مقابلتي».

وتابع: «ذهبنا إلى منزله فوجدت أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك، ومعاه فلوس كاش، وعرض عليا شراء سيارة جديدة لأوقع للزمالك».

وأكد: «رفضت بشكل نهائي التوقيع للزمالك لأن رغبتي كانت البقاء في الأهلي، والحقيقة أحمد مرتضى احترم رغبتي».