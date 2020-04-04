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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إعلامي كولومبي يحذر فالكاو من الانضمام لنادي الهلال السعودي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020
حذر الإعلامي الكولومبي ستيفن آرس مواطنه رادميل فالكاو مهاجم غلطة سراي التركي من الانضمام لنادي الهلال السعودي في صيف العام الحالي معتبرا انه في حال انتقاله سيقضي على حياته المهنية مع منتخب بلاده مبكرا .
واشار آرس خلال تصريحات نقلتها صحيفة ”comutricolor“ الى انه من الصعب رحيل فالكاو ( 35عاما) عن النادي التركي لان بالنسبة له الدوري السعودي غير متابع من قبل الإعلام الكولومبي وبالتالي ستخفت الأضواء عن اللاعب ولن يكون في دائرة اهتمام الجهاز الفني للمنتخب .
وكانت صحيفة ”onzemondial“ قد ذكرت أن اللاعب الكولومبي لن يغادر تركيا وناديه الحالي غلطة سراي رغم الأنباء التي تحدثت عن ارتباط اسمه بكل من الهلال السعودي والسد القطري .
وكشفت الصحيفة إن اللاعب يشعر بالراحة في تركيا وإنه قدم تبرعا ضخمًا لأحد المستشفيات في مدينة أزمير كمساهمة منه في الوقوف مع البلد ضد فيروس كورونا .
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