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إعلامي كولومبي يحذر فالكاو من الانضمام لنادي الهلال السعودي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020

حذر الإعلامي الكولومبي ستيفن آرس مواطنه ​رادميل فالكاو​ مهاجم ​غلطة سراي التركي​ من الانضمام لنادي ​الهلال السعودي​ في صيف العام الحالي معتبرا انه في حال انتقاله سيقضي على حياته المهنية مع منتخب بلاده مبكرا .

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واشار آرس خلال تصريحات نقلتها صحيفة ”comutricolor“ الى انه من الصعب رحيل فالكاو ( 35عاما) عن النادي التركي لان بالنسبة له الدوري السعودي غير متابع من قبل الإعلام الكولومبي وبالتالي ستخفت الأضواء عن اللاعب ولن يكون في دائرة اهتمام الجهاز الفني للمنتخب .

وكانت صحيفة ”onzemondial“ قد ذكرت أن اللاعب الكولومبي لن يغادر تركيا وناديه الحالي غلطة سراي رغم الأنباء التي تحدثت عن ارتباط اسمه بكل من الهلال السعودي و​السد القطري​ .

وكشفت الصحيفة إن اللاعب يشعر بالراحة في تركيا وإنه قدم تبرعا ضخمًا لأحد المستشفيات في مدينة أزمير كمساهمة منه في الوقوف مع البلد ضد فيروس .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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