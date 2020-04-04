إعلامي كولومبي يحذر فالكاو من الانضمام لنادي الهلال السعودي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020

حذر الإعلامي الكولومبي ستيفن آرس مواطنه ​رادميل فالكاو​ مهاجم ​غلطة سراي التركي​ من الانضمام لنادي ​الهلال السعودي​ في صيف العام الحالي معتبرا انه في حال انتقاله سيقضي على حياته المهنية مع منتخب بلاده مبكرا .

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واشار آرس خلال تصريحات نقلتها صحيفة ”comutricolor“ الى انه من الصعب رحيل فالكاو ( 35عاما) عن النادي التركي لان بالنسبة له الدوري السعودي غير متابع من قبل الإعلام الكولومبي وبالتالي ستخفت الأضواء عن اللاعب ولن يكون في دائرة اهتمام الجهاز الفني للمنتخب .

وكانت صحيفة ”onzemondial“ قد ذكرت أن اللاعب الكولومبي لن يغادر تركيا وناديه الحالي غلطة سراي رغم الأنباء التي تحدثت عن ارتباط اسمه بكل من الهلال السعودي و​السد القطري​ .

وكشفت الصحيفة إن اللاعب يشعر بالراحة في تركيا وإنه قدم تبرعا ضخمًا لأحد المستشفيات في مدينة أزمير كمساهمة منه في الوقوف مع البلد ضد فيروس كورونا .