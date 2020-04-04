شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عدد من لاعبي كرة القدم الذين يتشابهون في الشكل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020 نشرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية مقطع فيديو يظهر بعض اللاعبين الذين يتشابهون في عالم كرة القدم، ليكون ابرز اللاعبين الذين تشابهوا اسطورة كرة القدم البرازيلية ​بيليه​ مع لاعب نادي برشلونة الفرنسي عثمان ديمبيلي، لاعب نادي برشلونة الكرواتي ​ايفان راكيتيتش​ ولاعب نادي بايرن ميونيخ جوشوا كيميتش، اللاعب اوزفالدو الانيس واللاعب ماتيس هوملز، الحارس بينوا كوستيل واللاعب اوليفييه جيرو.

في وقت تتوقف جميع الدوريات في معظم انحاء العالم، وبالاخص في الدوريات الاوروبية الخمسة الكبرى بسبب انتشار فيروس كورونا ومنعاً لتوسع رقعة هذا الانتشار.

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