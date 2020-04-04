شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الونسو: العمر ليس عائقًا في رياضة السيارات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020 يعتقد بطل العالم السابق للفورمولا 1 ​فرناندو الونسو​ ان العمر ليس عائقًا في رياضة السيارات، وذلك خلال جلسة اسئلة واجوبة مع متابعيه على انستغرام. وقال الونسو: "في الفورمولا 1 كما يُظهر السائقين كيمي رايكونين وسيباستيان فيتيل ان العمر ليس عقبة وليس الاهم. في مرسيدس نرى لويس هاميلتون الذي يبلغ 35 عامًا بينما زميله فالتيري بوتاس 29 عامًا. في رالي داكار نرى كارلوس سايز الأب الذي يبلغ 57 عامًا والذي تمكن من الفوز". يُذكر ان الونسو قد لمح سابقًا الى إمكانية عودته للفورمولا 1 في المستقبل.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الونسو: العمر ليس عائقًا في رياضة السيارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.