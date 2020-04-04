اليوم ..انطلاق الدوري في طاجيكستان الخالية من فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020

في الوقت الذي تعاني فيه أغلب المسابقات الرياضية في مختلف أنحاء العالم من التوقف خوفا من تفشي فيروس كورونا فإن ساعات قليلة تفصل موسم كرة القدم في طاجيكستان عن الانطلاق .



وستدشن مواجهة ​كأس السوبر​ المحلية بين ​الاستقلال​ بطل الدوري وخجند وصيف البطل اليوم بداية الموسم الكروي في الدولة على ان تنطلق غدا مباريات الدوري لكن من دون جماهير لكنها ستبث على الهواء مباشرة .

وأفلتت كرة القدم من التوقف في عدد قليل من الدول حول العالم وهي دوريات غير معروفة مثل روسيا البيضاء ونيكاراغوا وبوروندي .