شكرا لقرائتكم بند فى لائحة اتحاد الكرة الجديدة يهدد باستبعاد أبو ريدة وشوبير و الشامى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ما زالت أصداء لائحة النظام الأساسي لانتخابات اتحاد الكرة مستمرة داخل اللجنة الخماسية للجبلاية بسبب بند الـ8 سنوات والذى تم الاستقرار بصفة رسمية على وضعه في اللائحة ولكن هناك حالة من الإختلاف و الإنقسام على الصيغة التي سيطبق بها هذا البند ، وهل سيتم تطبيقه على الرئيس فقط دون الأعضاء وهو ما نفاه مسئولو اللجنة الخماسية بعد ذلك و أكدو تطبيقه على جميع المرشحين في جميع المناصب ، وظهر خلاف آخر وهو الصيغة التي سيطبق بها البند.

وجاء نص بند الـ8 سنوات في لائحة اتحاد الكرة كالتالي : (تفويض او ولاية) الرئيس و نائبه و الاعضاء المجلس ستكون ٤ أعوام او حتي نهاية الاوليبياد (ايهما اقرب) ، و الولاية تبدأ مباشرةً بعد الجمعية (كونغرس) التي انتخبتهم و تنتهي بانتهاء الجمعية (كونغرس) التي يتم فيها انتخاب خلافئهم ، و لا يمكن لاي شخص ان يكون رئيس لفترتين (سواء متتالية او غير ذلك) ، و أيضاَ جميع الاعضاء لا يمكنهم الخدمة اكثر من فترتين (سواء متتالية او غير ذلك) ، و أي خدمة في فترة غير مكتملة ستحسب علي انها فترة كاملة مهما كانت طريقة عدم اكتمال الفترة (سواء كان عن استقالة او اقالة) ، و في حالة اعتماد هذا البند وتمريره في الجمعية العمومية فلن يكون من حق أكثر من إسم الترشح للانتخابات المقبلة على رأسهم هاني أبو ريدة المرشح لرئاسة الاتحاد في الانتخابات المقبلة و معه أحمد شوبير و سيف زاهر و أحمد مجاهد و خالد لطيف و عصام عبد الفتاح و مجدي عبد الغني و محمود الشامي وكرم كردي في مفاجأة من العيار الثقيل في حالة موافقة الجمعية العمومية على تطبيق هذا البند.

في سياق متصل استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على شرط الخدمة العسكرية للمرشحين في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة المرجح إقامتها نهاية أغسطس المقبل لإختيار مجلس إدارة جديد ، وتضمنت المادة 37 البند 4 " و " أن يكون المرشح أدي الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي منها رسمياً وفقا للقانون المحلي ، و يستثنى من ذلك العنصر النسائي".