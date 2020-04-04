شكرا لقرائتكم مدرب الأهلى لـ أحمد فتحى : "انت عارف اللى جوايا ليك" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص سامى قمصان مدرب النادى الاهلى على توجيه رسالة لـ أحمد فتحى لاعب الفريق بعد قرار الأخير بالرحيل عن جدران القلعة الحمراء.

ونشر سامى قمصان صورة له مع أحمد فتحي عبر انستجرام وعلق قائلا :"انت عارف اللى جوايا ليك".

ونفى أحمد فتحى ما تردد خلال الساعات الماضية من تصريحات له عبر حديث الى أحد الصحف العربية عقب إعلان قراره بعدم التجديد للقلعة الحمراء و الرحيل الموسم المقبل ، والتى شملت أحاديث عن علاقته بالفريق الأحمر وأن الأسباب التى دفعته للرحيل فى مقدمتها عدم مشاركته اساسيا بشكل منتظم تحت قيادة رينيه فايلرالمدير الفني للقلعة الحمراء.

Advertisements

وقال أحمد فتحى عبر صفحتة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر قائلا " لم أتحدث مع أى صحيفة مصرية أو عربية أو أى وسيلة إعلامية طوال الفترة الماضية وإن أردت توضيح أمر معين سيكون من خلال حساباتى الموثقة على السوشيال ميديا وربنا يحمى الجميع " .

وانتهت فى قت سابق علاقة ثلاثي الأهلي شريف إكرامي وأحمد فتحي وحسام عاشور بالقلعة الحمراء رسمياً بنهاية الموسم الجاري حيث وجهت لحجنة التخطيط للكرة بالأهلي الشكر للثنائي شريف إكرامي وحسام عاشور فيما رفض أحمد فتحي تجديد عقده مع النادي.

لجنة التخطيط للكرة بالاهلي التي يترأسها مسحن صالح وتضم في عضويتها قامت بتجديد عقد وليد سليمان موسمين ، وحاولت تجديد عقد أحمد فتحي لكن الأخير رفض العرض الأهلاوي وسيرحل لبيراميدز فيما تم توجيه الشكر للثنائي شريف أكرامي وحسام عاشور.

ولم يحسم الثلاثي شريف إكرامي ، حسام عاشور وأحمد فتحي مستقبلهم بشكل رسمي بعد الرحيل عن الأهلي بنهاية الموسم الجاري حيث مازال الثلاثي يدرس الخطوة المقبلة بعناية شديدة قبل اتخاذ القرار الرسمي .