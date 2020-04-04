شكرا لقرائتكم حلمى طولان يطالب لاعبى إنبى بقياس أوزانهم وإرسال النتائج عبر "واتس آب" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب حلمى طولان، المدير الفنى لإنبى، اللاعبين، بإجراء قياسات لأوزانهم خلال فترة التوقف الحالية التى تأتى ضمن الإجراءات الإحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك للحفاظ على أوزانهم خلال فترة التوقف تمهيدا لأي سيناريو خاص بالدورى الممتاز.

ويترقب مسؤولو إنبى، آخر المستجدات الخاصة بالنشاط الرياضى بعد تعليق تدريبات الفريق البترولى لحين إشعار آخر، تطبيقًا للإجراءات الخاصة بتجنب انتشار فيروس كورونا، بعد تجميد النشاط الرياضى فى مصر.

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وقرر الجهاز الفنى لإنبى، بقيادة حلمى طولان، بالتنسيق مع مجلس إدارة نادى إنبى برئاسة زكريا السيد، تجميد تدريبات الفريق البترولى حتى نهاية شهر مارس الجارى، قابلة للتجديد وفقًا للمستجدات، وذلك بعد تعليق النشاط الرياضى فى النادى بالكامل سواء الفريق الأول أو قطاع الناشئين أو تنس الطاولة أو الأكاديميات المختلفة وجاء قرار حلمى طولان المدير الفنى لإنبى بعد منح اللاعبين راحة سلبية لمدة أسبوع بصورة مبدئية قبل أن يتم تجميد التدريبات تماما، على أن يكون المستجدات وفقًا للأحداث المختلفة التى ستشهدها المرحلة المقبلة بشأن فيروس كورونا.

يحتل إنبى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، قبل تعليق منافسات المسابقة، برصيد 25 نقطة، بعدما حقق الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 7 مواجهات وهزم فى 5 مباريات، فيما سجل لاعبيه 18 هدفًا واستقبل مثلهم.

يذكر، أن اتحاد الكرة قرر مد تعليق مسابقة الدورى الممتاز، لمدة 15 يومًا مجددًا حتى يوم منتصف شهر أبريل الجارى، فى إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، لذا يحرص الجهاز الفنى لنادى إنبى على متابعة حالة اللاعبين بصورة دورية للتأكد من التزامهم بالبرنامج البدنى الموضوع لهما حتى يكونوا جاهزين بدنيًا فى حالة قرار استئناف مسابقة الدورى الممتاز فى أى وقت.