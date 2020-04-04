شكرا لقرائتكم فايلر لصحيفة سويسرية: لدى مسئولية كبيرة فى مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للنادى الأهلى أنه لا يفكر فى الذهاب إلى سويسرا حاليا خوفا من فيروس كورونا الخطير الذى يهدد العديد من الدول الأوروبية.

صرح المدير الفنى للأهلى لصحيفة " tagblatt " السويسرية: "لحسن الحظ انا بخير ولدي مسؤولية هنا فى مصر خاصة أننا لا نعرف كيف يبدو المستقبل القريب ، سأستمر في العمل هنا مع الأهلى من أجل تطوير الفريق وأنواع التدريب ومهاراتي الشخصية لقد قرأت أيضًا الكثير وألعب الرياضة في غرفة اللياقة البدنية في الفندق ، ولديه الكثير من الوقت للتفكير.