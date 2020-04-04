شكرا لقرائتكم ديانج مودعا أحمد فتحى: سعدت باللعب إلى جوارك يا أسطورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ودع أليو ديانج لاعب وسط النادي الأهلي، أحمد فتحي زميله بالفريق، والذي يرحل عن ااقاعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري إلى بيراميدز بعد انتهاء تعاقده مع الأهلي.

ونشر ديانج صورة لفتحي عبر حسابه الشخصي على انستجرام وعلق عليها: "سعدت باللعب بجانبك، أتمنى لك التوفيق دائماً يا أسطورة".



ديانج

وأكد المالي آليو ديانج، أن الفريق جاهز بقوة للمنافسة على جميع البطولات التي يُشارك فيها؛ سواء على الصعيد المحلي أو الإفريقي، موضحاً أن الأهلي قطع خطوة كبيرة في مشوار حصد بطولة إفريقيا بالصعود لنصف نهائي دوري الأبطال.

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وتحدث ديانج عن تأهل الفريق لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب صن داونز الجنوب إفريقي، قائلاً: «لقد خضنا مباراة صعبة أمام منافس قوي، لكننا كنا عازمين على التأهل واستكمال المشوار نحو حصد اللقب الإفريقي بفضل عزيمة وإصرار لاعبي الأهلي، فقد كانوا حاضرين بقوة وتخطوا فريق صن داونز على أرضه ووسط جماهيره، وعادوا للقاهرة بتأشيرة الصعود لنصف نهائي البطولة التي لن نتنازل عن لقبها».

وأوضح ديانج أن الأهلي يلعب حالياً كل مباراة كأنها نهائي البطولة، ويُركّز فيها ويسير بشكل قوي نحو الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا لإسعاد جماهير الفريق التي تدعمنا في كل مكان وتؤازرنا بصورة قوية ورائعة.

وكشف ديانج عن علاقته بالسويسري رينيه فايلر المدير الفني، قائلاً: «هو يتعامل معنا بشكل جيد للغاية ويعرف كيف يجعل كل لاعب يستخرج أفضل ما لديه في الملعب، فايلر يتحدث مع اللاعبين بشكل مُستمر ويمنحهم الثقة والحماس الذي يؤهلهم لتحقيق أهداف الفريق».

وتابع اللاعب المالي: «لم أتلق تعليمات خاصة من فايلر في مباراة صن داونز.. لقد كنت جزءاً من الفريق، والمدير الفني يمنحنا تعليمات عامة ويُحدد لكل لاعب مهامه في المباريات وأنا أحرص على تنفيذ التعليمات بشكل دقيق حتى أحظى بثقة الجهاز الفني».

وعن تأقلمه السريع مع الأهلي وظهوره بشكل جيد مع الفريق، قال ديانج: «ربما يعود ذلك إلى أنني أتعلّم كثيراً من زملائي القدامى بالفريق.. وأحرص على الاستماع لنصائحهم وأتعلّم من تجاربهم بشكل مُستمر.. كما أستمع لنصائح الجهاز الفني وأعمل على تنفيذها بشكل جيد وهذا يُفسر سر تأقلمي وانسجامي السريع مع الفريق».