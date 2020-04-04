شكرا لقرائتكم عبد الرحمن مجدى لاعب "كوتشينة" فى موسم الكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لجأ عبد الرحمن مجدى نجم الاسماعيلى والمنتخب الاوليمبى لحيلة طريفة لمواجهة العزل المنزلى الذى فرضه فيروس كورونا على الجميع ، حيث قام بلعب "الكوتشينة" مع والدته ونشر صور لهما عبر حسابه على انستجرام وعلق قائلا :"الغدا عليكى ياحاجة" .

وفى وقت سابق احتفل عبد الرحمن مجدى لاعب الإسماعيلي بعيد الأم حيث نشر صورته مع ست الحبايب برفقة أخوته أثناء تقديم التورتة لها عبر حسابه على إنستجرام، وعلق قائلا "كل ما أنا وكل ما أريد أن أكونه مدين به لأمى.. كل سنة وأنتى طيبة يا أغلى الناس على قلبى.. ربنا يخليكى لينا يا حبيبتى".



عبد الرحمن



والدة عبد الرحمن

كان الإسماعيلى سيخوض لقاء مرتقب أمام الرجاء بإياب نصف نهائى كأس محمد السادس للاندية الأبطال قبل أن يتم تأجيله لأجل غير مسمى بسبب انتشار فيروس كورونا.

وازداد الغموض حول مصير بطولة الدورى المصرى الممتاز، وما إذا كانت المسابقة ستكتمل حتى نهايتها أم سيتم إلغاؤها هذا الموسم، بعد قرار اتحاد الكرة بتعليق النشاط الكروى على مستوى كافة المسابقات والمراحل السنية لمدة شهر لمواجهة تفشى فيروس كورونا.

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تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدراويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16.

وتجاوب النادي الإسماعيلي مع الحملة العالمية لمحاربة فيروس كورونا، حيث نشرت الصفحة الرسمية للدراويش عبر تويتر النصائح الصادرة من الصحة العالمية للتغلب على الفيروس القاتل، حيث توصى منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى.

كما توصي بوضع كبار السن وذوي الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة في حين تتم رعاية الحالات الحرجة في المستشفيات. ويمرالدراويش بمرحلة من تراجع النتائج المحلية على صعيد بطولة الدوري حيث يحتل المركز التاسع برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبيه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً ، كما ودع الاسماعيلى بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالستة عشرة.