شكرا لقرائتكم عبد الله بكرى يلحق بقطار نجوم الكرة على |تيك توك" بقناع مارد وشوشنى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انضم عبد الله بكري لاعب نادي بيراميدز، إلى قائمة نجوم الكرة المشاركين في تطبيق تيك توك، كوسيلة للتغلب على الفراغ، في ظل توقف النشاط الرياضي بسبب وباء كورونا المستجد.

ونشر عبد الله بكري فيديو عبر حسابه الشخصي على انستجرام خلال تجسيده لشخصية "مارد وشوشني" والتي جسدها الفنان محمد هنيدي في فيلم أنيميشن شركة المرعبين المحدودة.

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عبد الله بكري

ويُناقش مسئولو النادى الأهلى جدوى ضم عبد الله بكرى مدافع بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد ترحيب بيراميدز ببيعه عقب النجاح فى التعاقد مع مدافع إيفوارى يلعب فى الدورى الهولندى وخروج بكرى من حسابات ديسابر بشكل كامل.

ودخل مسئولو الأهلى فى مفاوضات مع عبد الله بكرى فى وقت سابق، وبالتحديد منذ أن كان فى صفوف سموحة وقبل انتقاله لبيراميدز، إلا أن المفاوضات فشلت فى وقتها بسبب مغالاة إدارة الفريق السكندرى المالية فى ملف بيعه.

وتحدث عبد الله بكرى مع إدارة بيراميدز حول إمكانية رحيله إلى الأهلى فى الانتقالات الصيفية الجارية، مؤكدا لهم أن القلعة الحمراء هى الخيار الأول له، إلا أن إدارة الأهلى وبالتحديد لجنة التخطيط لم تحسم موقفها من مسألة ضم اللاعب حالياً وقبل إغلاق باب القيد يوم 16 سبتمبر الحالى أو تأجيل الأمر لفترة الانتقالات الشتوية القادمة، خاصة أن هناك رغبة أهلاوية لضم مهاجم بدلاً من مدافع بعد التعاقد مع محمود متولى مدافع الأسماعيلى خلال ميركاتو الصيف الحالى.