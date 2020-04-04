شكرا لقرائتكم كيف يتغلب أيمن أشرف على أوقات الفراغ فى فترة التوقف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحاول نجوم الكرة البحث عن أي وسيلة للتغلب على الفراغ الكبير الذي خلفه توقف النشاط الرياضي في مصر والعديد من الدول بسبب انتشار وباء كورونا العالمي.

ونشر أيمن أشرف ظهير أيسر النادي الأهلي صوراً عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، خلال قيامه بتدريبات يومية برفقة أحد أصدقائه، للحفاظ على لياقته استعداداً لاسئناف الدوري ، كما نشر لاعب الأهلي مقطع فيديو من فيلم "شحاتة أبو كف" والذي يدور حول حياة لاعب في نادي الزمالك.



اشرف



ايمن اشرف



أيمن أشرف

وأكد أيمن اشرف لاعب النادي الأهلي ، أنه حريص علي التدريب بشكل يومي وبالجري لمدة 45 دقيقة وخوض بعض التمارين خلال فترة توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا ، متمنياً مرور هذه الأزمة على خير والسلامة لكل المصريين.

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وقال أيمن أشرف في تصريحات لـ ملعب ONTIME مع شوبير ، "حسين السيد صديقي منذ وجودنا في قطاع الناشئين بالأهلي ودائما أقول أن حسين السيد أفضل مني في مركز الظهير الأيسر".

وأضاف لاعب الاهلي ، "حسين السيد يستحق الحصول على فرصة مع الأهلي فهو متميز في الجانبين الدفاعي والهجومي" ، موضحاً "لم أشعر بأي حزن عندما كان حسين السيد يشارك على حسابي".

وعن رحيل حسام عاشور وشريف إكرامي وأحمد فتحي عن الاهلي علق أيمن أشرف قائلاً "نماذج رائعة تعلمنا منهم الكثير" ، مضيفا "أنا الكابتن الثاني للأهلي حاليا بعد محمد الشناوي".