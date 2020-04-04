تقارير إسبانية تكشف سبب رفض إدارة برشلونة عودة نيمار

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن إدارة نادي برشلونة، هي التي رفضت إستعادة خدمات البرازيلي لاعب الفريق السابق، ونجم باريس سان جيرمان الحالي، خلال الصيف الماضي.
وكان نيمار قد رحل عن صفوف برشلونة منذ موسمين إلى باريس سان جيرمان في صفقة خيالية بلغت 222 مليون يورو، وكان اللاعب قريب في فترة الإنتقالات الماضية منالعودة لصفوف الفريق الكتالوني مرة أخرى.
وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن باريس سان جيرمان أراد في الصيف الماضي الحصول على 150 مليون يورو، وكلا من راكيتيتش وتوديبو، بالإضافة إلى إستعارة عثمان ديمبلي من أجل الموافقة على عودة نيمار إلى برشلونة، وهو مارفضته إدارة النادي.
وأوضحت "إدارة برشلونة وجدت المقابل الماضي ضخم، خاصة وان الفريق حينها كان دفع أموال طائلة بموسم الإنتقالات بالتعاقد مع فرينكي دي يونج وأنطوان جريزمان، وجونيور فيربو، كما أن النادي الكتالوني كان لديه تخوفات أن إعادة نيمار ستؤدي لإرتفاع نسبة رواتب اللاعبين".
وأشارت إلى أن برشلونة أراد الدفع بفيليب كوتينيو في الصفقة لإتمامها، إلا أن رفض اللاعب البرازيلي الإنتقال إلى باريس سان جيرمان حال دون إتمام الصفقة.
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