نابولي يستبعد التعاقد مع فيربو

استبعد نادي نابولي الإيطالي، إمكانية التعاقد مع ظهير برشلونة جونيور فيربو، خلال فترة الإنتقالات المقبلة.
وقالت صحيفة "كوريري دللو سبورت" أن نابولي لم يعد يهتم بضم جونيور فيربو من برشلونة، على الرغم من وجود إهتمامسابق باللاعب قبل إنتقاله لصفوف النادي الكتالوني.
وأوضحت الصحيفة أن نابولي يرى أن المقابل المادي لضم فيربو مرتفع جداً، مما سيجعل النادي الإيطالي يبحث عن لاعب بديللضمه يناسب الإمكانيات المادية للنادي.
وكان فيربو انضم إلى صفوف برشلونة الموسم الماضي قادمًا من ريال بيتيس الإسباني، إلا إنه هناك أنباء تتردد عن رغبة النادي الكتالوني في بيع اللاعب بمقابل مادي كبير لتعويضه بصفقة اخرى، ويعد لايفن كورزاوا، أبرز أهداف البرسا بعد رحيل فيربو
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