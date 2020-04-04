المدير الرياضي لفولفسبورج: أزمة كورونا ستؤثر على سوق الانتقالات

أبدى مارسيل شيفر، المدير الرياضي لنادي فولفسبورج الألماني عن استيائه من الأرقام المبالغ فيها في إنتقالات اللاعبين، ليصفها بإنها غير مقبولة.

وقال شيفر في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية إنه من الصعبب أن يتم الإعلان عن صفقات انتقال للاعبين بأرقام خيالية، في

نفس اللوقت الذي تكون فيه الأندية الصغيرة تكافح من أجل استمرارها على الساحة.

وتابع "أنا اعتبر دفع مبالغ طائلة في الصفقات كما يحدث مؤخراً، هو أمر غير مقبول أخلاقيًا من وجهة نظري".

واختتم "أزمة كورونا الحالية سيكون لها تأثير واضح في الفترة المقبلة على سوق الإنتقالات، فأتوقع أن يتغير السوق بشكل كيروخاصة في ما يتعلق بالأسعار، بعد ارتفاعها بشكل جنوني".

يذكر أن الأندية الألمانية تعيش في أزمة مالية نتيجة إيقاف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا المستجد، وهو ما جعل العديد من الفرق تقوم بتخفيض رواتب اللاعبين.