باستوري: كافاني بإمكانه أن يصبح مهاجم بوكا جونيورز بسهولة

أكد خافيير باستوري نجم روما الإيطالي، أن الأوروجواياني إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، من أفضل لاعبي العالم في مركزه.

وكانت العديد من التقارير الصحفية في الفترة الأخيرة أشارت إلى إحتمالية إنتقال كافاني من باريس سان جيرمان، إلى بوكا

جونيورز بشكل مجاني، خاصة وأن عقد المهاجم الأوروجواياني ينتهي مع النادي الباريسي نهاية الموسم الجاري.

وقال باستوري في تصريحات عبر التليفزيون الأرجنتيني أن كافاني هو ظاهرة فريدة وبإمكانه اللعب في أي فريق،

فهو من أفضل لاعبي العالم في خط الهجوم، مشدداً إنه من أفضل المهاجمين الذي لعب بجوارهم.

وتابع "من مميزات كافاني الحماس والروح القتالية العالية وهي صفات يحتاجاها بوكا جونيورز الأرجنتيني، وهي ما ستجعل النجم الأوروجواياني مهاجم الفريق الأرجنتيني بسهولة".

يذكر أن باستوري لعب بجوار ادينسون كافاني وزامله في باليرمو الإيطالي، وباريس سان جيرمان.