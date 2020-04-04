سان جيرمان يغلق الباب أمام عودة «نيمار» إلى برشلونة

صد باريس سان جيرمان المحاولة الأولى لبرشلونة هذا الموسم، من أجل التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم النادي الفرنسي .

ووفقًا لصحيفة «سبورت» الإسبانية، فإن مفاوضات عملية نيمار هذا الموسم بدأت بالفعل، بعدما أدرك برشلونة تصميم اللاعب البرازيلي على العودة إلى «كامب نو».

وأشارت إلى أن برشلونة اختبر رد فعل سان جيرمان، عن طريق إقحام

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وسيط في المفاوضات حاليًا لمعرفة نوايا النادي الباريسي.

وأوضحت أن الاتصال الأول بين الطرفين جاء باردًا، حيث رد سان جيرمان بأن النادي لا يريد التحدث لأن لديه العديد من الأزمات على الطاولة مثل إنهاء عقود ما يصل إلى 11 لاعبًا، بالإضافة إلى مشكلة فيروس

كورونا التي تهدد استكمال الموسم.

وقالت الصحيفة إنه برغم تهديد الأزمة الاقتصادية للصفقة، فإن برشلونة يراها فرصة مواتية لضم نيمار، لأن أغلبية الأندية الكبرى في أوروبا ستلجأ للصفقات التبادلية خلال الميركاتو المقبل، وهذه الصيغة التي يفضلها البارسا لاستعادة اللاعب البرازيلي.

وأضافت «سبورت» أن برشلونة يأمل أن يستمر الميركاتو من شهر سبتمبر وحتى يناير المقبلين دون انقطاع، ما سيشكل ضغطًا على باريس لقبول المفاوضات، لا سيما أن نيمار سيرفض التجديد مع النادي الفرنسي.