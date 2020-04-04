نابولي يكشف حقيقة ضم إيكاردي

كشف فريق نابولي الإيطالي، حقيقة الأنباء التي أشارت إلى وجود إتفاق لضم الأرجنتيني ماورو إيكاردي لاعب باريس سان جيرمان والمعار من إنتر ميلان.
وقال كريستيانو جينتولي المدير الرياضي لنابولي، في تصريحاتلشبكة سكاي سبورتس "كيف يمكن ان يرفض أحد ضم ماورو إيكاردي، إنه لاعب كبير ويملك قدرات مميزة، ولكن انتقاله لنابولي امر مستبعد لأنه يفوق قدرات النادي".
وكان ماورو إيكاردي انتقل على سبيل الإعارة من انتر ميلان إلى باريس سان جيرمان حتى نهاية الموسم، مع إمكانية الشراء النهائي بقيمة 70 مليون يورو، وإن لم تظهر أي نية للنادي الباريسي في ضم اللاعب بصفة نهائية.
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