لاريسا: نرغب في إستمرار عمرو وردة لانه موهبة مميزة

أكد أليكس كوجياس، مالك نادي لاريسا اليوناني المحترف ضمن صفوفه عمرو وردة، إنه يرعب في استمرار النجم المصري بين صفوف الفريق. ويلعب عمرو وردة في لاريسا على سبيل الإعارة لمدة موسم، من باوك اليوناني. لمدة موسم، من باوك اليوناني. وقال كوجياس خلال تصريحات نشرتها الصحافة اليونانية " أتمنى ان يبقى عمرو وردة في الفريق، فهو لاعب جيد ويملك الموهبة وخصائص مميزة". لاعب جيد ويملك الموهبة وخصائص مميزة". وواصل :وردة يستطيع اللعب في الموسم المقبل بشكل اساسي مع باوك، ولكن أتمنى أن يظل معنا، وبعض ازماته التي تحدث فنحن كإدارة وكذلك المدير الفني، نغض بصرنا عن بعض ما يفعله اللاعب".

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