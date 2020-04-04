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رونالدو على أعتاب المليار

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اقترب البرتغالي ، نجم يوفنتوس من أن يصبح أول ملياردير في عالم كرة القدم، والثالث في المجال الرياضي، حسب تقرير صحفي أمريكي.

فعلى الصعيد الرياضي، وصلت ثروة الثنائي تايجر وودز أسطورة الجولف، وفلويد مايويذر لاعب الملاكمة، إلى مليار دولار.

وبرغم إعلان يوفنتوس، تخفيض رواتب لاعبيه، لمواجهة أزمة ، فإن ثروة رونالدو لم تتأثر بهذا الإجراء.

وبحسب صحيفة «بيزنس إنسايدر» الأمريكية، والمتخصصة في عالم المال، فإن رونالدو جنى 100 مليون يورو خلال 2019، بفضل العلامة التجارية «CR7».

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وأشار إلى أنه ومع نهاية

الموسم الحالي 2019/2020، ستصل ثروته إلى مليار دولار، كأول لاعب كرة قدم في التاريخ يدخل تلك القائمة.

وكانت ثروة ، قد تخطت كريستيانو العام الماضي، لكن النجم البرتغالي سيتفوق على الأرجنتيني هذا  العام، وسيصبح أول ملياردير في ملاعب كرة قدم.

وأكدت الصحيفة أن السويسري روجر فيدرر سيصبح أول ملياردير في عالم التنس هذا العام.

 

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