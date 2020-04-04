«طولان» يحذر لاعبي إنبي من الوزن.. و«زيزو» يدخل مرحلة التأهيل

وضع حلمى طولان المدير الفني لإنبي برنامج تدريبيًا وغذائيًا للاعبيه ضمانًا لعدم زيادة أوزانهم بسبب عدم الانتظام في التدريب وغياب الرقابة على اللاعبين لتواجدهم في المنزل بسبب الحظر المنزلي لتفشى وباء كورونا عالميا، مما ينذر بزيادة الوزن لتناولهم أطعمة تساعد على ذلك مثل الحلويات والنشويات.

وحذر طولان لاعبيه من عدم الالتزام بالبرنامج التدريبي والغذائي، خاصة أن هناك عقوبات سيتم فرضها في حال الزيادة في الوزن والذى ينذر بفترة تدريبية

طويلة بعد العودة للتخلص من الوزن الزائد لتأثير ذلك على الجوانب الفنية والبدنية للاعب.

كما طلب طولان لاعبيه بالجري صباحًا ومساء في أقرب مكان مفتوح ومتاح يساعد على العدو ويسهم في تحقيق الهدف المرجو من رفع اللياقة البدنية والحفاظ عليها قدر المستطاع.

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في سياق آخر دخل أحمد عبدالعزيز «زيزو» الظهير الأيسر للفريق مرحلة التأهيل البدني تمهيدا للدخول

في التدريبات الجماعية بعد العودة من الحظر المنزلي الحالي بسبب تفشي وباء كورنا عالميًا.

كان زيزو قد أجرى قبل خمسة أشهر عملية الرباط الصليبي بسبب إصابته خلال إحدى المباريات.

وأكد حلمى طولان أن هذه الفترة من المؤكد أنها ستترك جوانب سلبية فنية وبدنية على كل اللاعبين والكرة في العالم كله لكن إرادة اللاعب ورغبته في الحفاظ على قدرته وإمكانياته سوف تميز لاعب عن آخر رغم أنه كمدرب ومعه جهازه الفني سوف يسعى لوضع برنامج قوي فور العودة لتعويض الفترة الحالية التي نأمل أن تمر سريعًا وبدون مشاكل كبيرة.