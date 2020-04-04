حرص مهاجم توتنهام الأسبق “أحمد حسام ميدو” على مواساة هداف ليفربول ومنتخب مصر “محمد صلاح” عبر صحيفة إنجليزية، بعد تصاعد أنباء إلغاء الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في بريطانيا وجميع أنحاء أوروبا.

ويتصدر ليفربول مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه “مانشستر سيتي” قبل 9 جولات من نهاية موسم 2020/2019، ما يضعه على بُعد خطوات من أول تتويج بلقب البريميرليج في مسماه الجديد منذ 30 عامًا.

وطالبت الجماهير بمنح ليفربول لقب الدوري بصفته المتصدر الحالي وبفارق مُريح من النقاط، إلا أن إدارة مانشستر سيتي تتمسك باستكمال ما تبقى من مباريات البريميرليج هذا الموسم، بما أن الفريق لم يخسر بعد اللقب من الناحية الحسابية.

ولا تنص قواعد ولوائح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة على منح المتصدر لقب الدوري المحلي، مهما كانت الظروف الاستثنائية التي تَمر بها البلاد.

وتنعقد منذ نهاية الشهر الماضي اجتماعات طارئة بين رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ورابطة اللاعبين المحترفين لمناقشة تداعيات الموقف الراهن.

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ورفضت الرابطة يوم أمس الجمعة اقتراحًا بنقل ما تبقى من مباريات البريميرليج إلى الصين، كي لا يضيع تعب ليفربول الذي فعل كل ما في وسعه للتتويج بلقب هذا الموسم.

ميدو يواسي محمد صلاح عبر صحيفة إنجليزية

قال أحمد حسام ميدو الذي كان المهاجم الأول لمنتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2002 وكأس أمم أفريقيا 2004 “مثله مثل أي لاعب آخر في ليفربول، سوف يُصاب محمد صلاح بالإحباط وخيبة الأمل لو تقرر إلغاء الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم”.

ويعتقد أحمد حسام ميدو أن إمكانيات ليفربول الفنية والإدارية تُؤهله للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المقبل، قائلاً خلال حديثه مع صحيفة ديلي ميل البريطانية “الحياة لا تتوقف، وبإمكان ليفربول التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الموسم المقبل إذا ألغي هذا الموسم”.

ميدو الذي لعب لأندية ميدلسبره وويجان أثلتيك ووست هام يونايتد بعد رحيله عن توتنهام، تمنى في نهاية حديثه تحسن الأوضاع في إنجلترا خلال الأسابيع القادمة، وتتخلص البلاد من وباء كورونا، كي تعود الحياة إلى طبيعتها من جديد، قائلاً “رغم ما قلت أتمنى تحسن الأوضاع واستئناف الدوري مرة أخرى”.

ولم يسبق لأحمد حسام ميدو مُزاملة محمد صلاح في منتخب مصر الأول، حيث ترجع آخر مباراة دولية لميدو مع مصر إلى نهاية شهر ديسمبر 2009 في لقاء ودي أمام منتخب مالاوي انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1، بينما استهل صلاح مسيرته الدولية في شهر مارس 2011 بمباراة سيراليون بإحدى جولات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2012، وخسرت مصر 2-1.