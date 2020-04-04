شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر والد هيغواين: ابني لن ينتقل في وقت قريب الى ريفير بلايت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020 اكد والد لاعب نادي ​يوفنتوس​ الارجنتيني ​غونزالو هيغواين​، خورخي ان ابنه لن يعود الى ​ريفير بلايت​ في اي وقت قريب، واضاف خورخي :" في الوقت الحالي لا يمكنه العودة الى ريفير بلايت، حالياً انه امر مستحيل، غونزالو لديه عقد في العام الحالي والذي يليه"، علماً ان هيغواين كان قد لعب مع نادي ميلان وتشيلسي في موسم 2018 – 2019 على سبيل الاعارة، حيث سجل غونزالو هيغواين ثمانية اهداف خلال الموسم السابق كما اعطى ثمانية تمريرات حاسمة مع اليوفي خلال الموسم الحالي.





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