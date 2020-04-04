اخبار الرياضه

الزمالك يطعن ضد حكم الفيفا في قضية شيكابالا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الزمالك يطعن ضد حكم الفيفا في قضية شيكابالا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020

قرر نادي ​الزمالك المصري​ التقدم بطعن ضد الحكم الصادر من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتغريمه نصف مليون يورو لصالح ​سبورتنغ لشبونة البرتغالي​ بسبب تأخره في سداد باقي مستحقات عودة ​محمود شيكابالا​ إلى النادي .

Advertisements

وأكد مصدر في نادي الزمالك انه يحق لهم التقدم بطعن للمحكمة ضد الحكم الصادر وذلك خلال فترة 21 يوما من وصول حيثيات الحكم إليهم .

ولعب شيكابالا بقميص لشبونة لفترة قصيرة في موسم 2014-2015 ورحل بعد خلافات مع الجهاز الفني وقتها وعاد إلى الزمالك الذي أعاره للإسماعيلي ثم أعاره بعد ذلك إلى الرائد السعودي وأبولون أسميرني اليوناني.

وذكرت صحيفة "ريكورد" البرتغالية أن الاتحاد الدولي أقر بأحقية سبورتنغ لشبونة في شكواه ضد الزمالك التي قدمها عام 2016 وقام بإصدار قرار بتغريم الزمالك بمبلغ 500 الف يورو .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يطعن ضد حكم الفيفا في قضية شيكابالا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا