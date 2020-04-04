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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الزمالك يطعن ضد حكم الفيفا في قضية شيكابالا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020
قرر نادي الزمالك المصري التقدم بطعن ضد الحكم الصادر من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتغريمه نصف مليون يورو لصالح سبورتنغ لشبونة البرتغالي بسبب تأخره في سداد باقي مستحقات عودة محمود شيكابالا إلى النادي .
وأكد مصدر في نادي الزمالك انه يحق لهم التقدم بطعن للمحكمة الرياضية ضد الحكم الصادر وذلك خلال فترة 21 يوما من وصول حيثيات الحكم إليهم .
ولعب شيكابالا بقميص لشبونة لفترة قصيرة في موسم 2014-2015 ورحل بعد خلافات مع الجهاز الفني وقتها وعاد إلى الزمالك الذي أعاره للإسماعيلي ثم أعاره بعد ذلك إلى الرائد السعودي وأبولون أسميرني اليوناني.
وذكرت صحيفة "ريكورد" البرتغالية أن الاتحاد الدولي أقر بأحقية سبورتنغ لشبونة في شكواه ضد الزمالك التي قدمها عام 2016 وقام بإصدار قرار بتغريم الزمالك بمبلغ 500 الف يورو .
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