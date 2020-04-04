اخبار الرياضه

وعد برشلوني يخرج نيمار من باريس سان جيرمان

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وعد برشلوني يخرج من باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020

حصل تطور جديد فيما يتعلق بنجم ​باريس سان جيرمان​ البرازيلي ​نيمار​ دا سيلفا وامكانية عودته الى ​​ خلال الصيف المقبل وذلك بحسب ما اكدته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وبحسب الصحيفة الاسبانية ان ادارة ​​ تواصلت مع النجم البرازيلي نيمار في الصيف الماضي، واقترحت عليع اللعب في البيرنابيو بسبب العلاقة المميزة بين فلورنتينو بيريز رئيس الميرنغي وناصر الخليفي رئيس سان جيرمان، وذلك حيث ان هدف اللاعب كان الخروج من الفريق الباريسي، وهذا ما اجبر برشلونة على التحرك ومنع اللاعب البرازيلي من ارتداء قميص ريال مدريد.

واكدت الصحيفة ان ادارة البرسا اجتمعت بنيمار في الصيف الماضي وقطعت عهدا معه لضمه في اب الماضي أو الانتظار إلى الصيف التالي لحسم الصفقة وإخراجه من الفريق الفرنسي كي لا ينتقل الى الفريق الملكي، وها ان الوقت قد حان لينفذ رئيس انادي الكتالوني الوعد الذي قطعه مع اللاعب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وعد برشلوني يخرج نيمار من باريس سان جيرمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا