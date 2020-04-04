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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وعد برشلوني يخرج نيمار من باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020
حصل تطور جديد فيما يتعلق بنجم باريس سان جيرمان البرازيلي نيمار دا سيلفا وامكانية عودته الى برشلونة خلال الصيف المقبل وذلك بحسب ما اكدته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.
وبحسب الصحيفة الاسبانية ان ادارة ريال مدريد تواصلت مع النجم البرازيلي نيمار في الصيف الماضي، واقترحت عليع اللعب في البيرنابيو بسبب العلاقة المميزة بين فلورنتينو بيريز رئيس الميرنغي وناصر الخليفي رئيس سان جيرمان، وذلك حيث ان هدف اللاعب كان الخروج من الفريق الباريسي، وهذا ما اجبر برشلونة على التحرك ومنع اللاعب البرازيلي من ارتداء قميص ريال مدريد.
واكدت الصحيفة ان ادارة البرسا اجتمعت بنيمار في الصيف الماضي وقطعت عهدا معه لضمه في اب الماضي أو الانتظار إلى الصيف التالي لحسم الصفقة وإخراجه من الفريق الفرنسي كي لا ينتقل الى الفريق الملكي، وها ان الوقت قد حان لينفذ رئيس انادي الكتالوني الوعد الذي قطعه مع اللاعب.
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