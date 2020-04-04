شكرا لقرائتكم محمد شريف يبدى اشتياقه للعمرة بنشر صوره أمام الكعبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى محمد شريف مهاجم الاهلى المعار لانبى اشتياقه لزيارة الكعبة حيث نشر صوره أثناء أداء العمرة عبر حسابه على تويتر وعلق :"والله اشتقنا" ، وظهر المهاجم المعار من فريق الأهلى إلى فريق إنبى، بصورة مميزة مع الفريق البترولي، ويبدو أن تواجده على مقاعد بدلاء الفريق الأحمر فى الموسم الماضي، كان سببًا رئيسيًا فى تألقه هذا الموسم.

وأظهر محمد شريف رغبة كبيرة فى إثبات عدم صحة وجهة نظر مدربيه فى الأهلي، حيث تمكن من تسجيل 9 أهداف مع إنبى هذا الموسم، متفوقًا على المهاجمين المتواجدين حاليًا فى القلعة الحمراء.

وأكد مسؤولو إنبى خلال الفترة الأخيرة رغبتهم فى استمرار لاعب الأهلى ضمن صفوف الفريق البترولى دون الدخول فى أيك صفقات تبادلية، وذلك بعد ظهوره بمستوى مميز مع الفريق البترولى خلال الفترة الماضية.

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فيما أكدت لجنة التخطيط بالأهلى أن عودة محمد شريف ستمثل مكسبًا للفريق خلال المرحلة المقبلة فى ظل الاحتياج الكبير للاعب بقدراته فى مركز الجناح المهاجم، لذا تسعى لإعادة لصفوف الفريق عقب انتهاء إعارته بنهاية الموسم الجارى، خاصة فى ظل الرحيل المرتقب لرمضان صبحى، صانع ألعاب الأهلى والذى تجد الإدارة الحمراء صعوبة كبيرة فى الإبقاء عليه بعد انتهاء إعارته بنهاية الموسم الجارى.

ومن جانبه أكد حلمى طولان المدير الفنى لإنبى على تلقيه اتصالات مستمرة من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الاهلى للإطمئنان على لاعبه محمد شريف مهاجم الفريق المنضم للنادى البترولى على سبيل الاعارة من الأهلى، وقال طولان أن عبد الحفيظ أبلغه بوجود رغبة للمارد الاحمر فى استعادة اللاعب لصفوف الأهلى مع تألقه مع انبى وتسجيله أهدافاً مؤثرة .



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وقال طولان فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" : " بالطبع نأمل فى إستمرار محمد شريف معنا فى الموسم المقبل ولكن اللاعب مرتبط بتعاقد مع القلعة الحمراء "

وعن موقف إعارة شريف فى ظل غموض الدورى قال طولان :" ننتظر قراراً نهائياً من الاتحاد الدولى الفيفا لحسم موقف اللاعبين بعد أزمة وباء كورونا التى أضرت كرة القدم فى كل دوريات العالم ".