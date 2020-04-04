شكرا لقرائتكم أحمد فتحي يرد رسالة الوداع لوليد سليمان .. أعرف التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعاد أحمد فتحى لاعب النادى الاهلى ومنتخب مصر، نشر رسالة الوداع التى تلقاها من زميله بالفريق وليد سليمان عقب قراره بالرحيل عن جدران القلعة الحمراء بنهاية الموسم.

وشهدت الساعات الماضية، تأكيد الإعلامى أحمد شوبير، أن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلي، رفض فكرة تجميد أحمد فتحى بعد تمسك اللاعب بالرحيل عن القلعة الحمراء عقب انتهاء تعاقده بنهاية الموسم الجارى، ورفض التجديد.

أضاف شوبير خلال تقديم برنامجه "ملعب أون تايم" أن فايلر أكد للمقربين منه أن أحمد فتحى من اللاعبين الأساسيين بفريقه وسيستفيد من وجوده حتى أخر لحظة فى تعاقده مع الأهلى، رافضًا فكرة تجميد اللاعب فى المباريات المتبقة من مسابقة الدورى بعد اتخاذ اللاعب قرارًا بالرحيل.

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وكان أحمد فتحي أبلغ إدارة ناديه برحيله نهاية الموسم بعد رفض العرض الأحمر الخاص بتجديد عقده، ووقع أحمد فتحي لبيراميدز في وقت سابق لمدة 3 سنوات تبدأ من الموسم المقبل.

وأكد مسئولو الأهلي أنهم عرضوا على الجوكر أحمد فتحي مقابل يليق بخبراته، والذي وصلت قيمته لـ11 مليون جنيه في الموسم الواحد على أن يكون تجديده لمدة موسمين، بينما دخل بيراميدز في مفاوضات قوية مع أحمد فتحي حيث تم اغراء اللاعب بالحصول على 15 مليون جنيه في الموسم واعفائه من نسبة المشاركة وتحمل النادي نسبة الضرائب إلا أن إدارة بيراميدز أكدت للجوكر صعوبه حمله لشارة القيادة في ظل وجود النجم عبد الله السعيد.

وعرض الأهلي على أحمد فتحي إعفاءه من بند نسبة المشاركة، بحيث يحصل على راتبه السنوى بالكامل دون أن يكون لنسبة المشاركة أى دور فى تخفيض أى مبلغ من قيمة عقده نهاية الموسم، بينما أكد مسئولو الأهلي للجوكر أنه سيكون قائد الفريق حتى اعتزاله وهو العرض الذي رفضه فتحي في نهاية الأمر.

وعن ملف تجديد فايلر للأهلي، أكد شوبير أن المدير الفنى يرحب ويأمل ويتمنى أن يستمر فى قيادة الشياطين الحمر بالفترة المقبلة، هى نفس الرغبة لدى إدارة النادى الأهلى، لافتًا إلى إنه من المنتظر أن يعقد المسئولون جلسة مع الخواجة السويسرى لتحديد قيمة العقد المقبل وتحديد بنوده قبل الاتفاق الرسمى بين الطرفين.