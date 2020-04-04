شكرا لقرائتكم تخطيط الأهلي تحسم مصير أصحاب العروض المحلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تدرس لجنة التخطيط للكرة بالنادي الاهلي خلال الأيام المقبلة، العروض المقدمة لعدد من اللاعبين البعيدين عن المشاركة بشكل أساسي مع الفريق الفترة الماضية.

وتعقد لجنة التخطيط للكرة بالأهلي التى يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها ، كلاً من زكريا ناصف وخالد بيبو، اجتماعات خلال أيام لحسم أكثر من ملف كروي هام في مقدمتمتها ملف اللاعبين المُرشحين للرحيل والذين تلقوا عروضاً من أندية أخرى.

وشهدت الفترة الماضية تلقي أكثر من لاعب بالأهلي عروضاً من أندية محلية أمثال محمود وحيد ظهير أيسر الفريق الذى لم يُشارك مع الفريق إلا على فترات مُتباعدة للغاية وكذلك على لطفى حارس المرمى الذي بات رحيله مرفوضاً بعد رحيل شريف إكرامي.

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وتبحث لجنة التخطيط ملف الراحلين بالتنسيق مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني وكذلك مير توفيق مدير التعاقدات الذي سيُخطر اللجنة بالعروض الرسمية التى وصلت النادي لضم أي لاعب بالفريق.

يذكر أن الثلاثي شريف إكرامي واحمد فتحي وحسام عاشور سيرحل من القلعة الحمراء بنهاي الموسم الجاري حيث رفض الاهلي تجديد عقدي إكرامي وعاشور فيما رفض أحمد فتحي العرض الأهلاوي وقرر الرحيل بعد إنتهاء عقده وسيلعب لنادي بيراميدز بنسبة شبه مؤكدة مطلع الموسم المقبل.