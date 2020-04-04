شكرا لقرائتكم أحمد عيد عبد الملك يداعب جنش بـ"تفلية العيال فى البيت" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقتحم أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك السابق عالم طهى المأكولات ، حيث تقمص دور الشيف وقام بإعداد "مكرونة بالبسطرمة" عبر حسابه على تيك وتوك وداعب زميله محمود عبد الرحيم جنش حارس الزمالك مطالباً إياه بتعلم الطبخ بدل "تفلية العيال فى البيت" ، دفعت فترة العزل المنزلى بسبب تفشى فيروس كورونا، وعدم خروج الكثيرين من بيوتهم، مشاهير الكرة لدخول عالم "تيك توك" للفيديوهات القصيرة، ونشر مجموعة من مقاطع الفيديو مع محبيهم.

وفى وقت سابق أعلن أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، موافقته على ترشيحه من زميله طارق حامد ردا على دعوة سعد سمير، بخصوص التكفل برعاية عدد من الأسر المتضررة من فيروس كورونا والسيول.

وقال أحمد عيد عبد الملك عبر فيديو بثه عبر حسابه الرسمى على إنستجرام، "قبلت دعوة طارق حامد وهتكفل خلال شهر بمصاريف 30 أسرة متضررة من كورونا، وبرشح محمد أبو جبل وحسين الشحات وهانى حتحوت وأحمد حسام ميدو ".

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وكان سعد سمير لاعب الأهلى قد أطلق مبادرة للتكفل بعدد من الأسر المحتاجة والمتضررة من انتشار فيروس كورونا فى البلاد. وقال سعد سمير فى فيديو بثه عبر صفحته على تويتر، إنه اتفق مع إحدى الجمعيات الخيرية على التكفل بأكبر عدد من الأسر من كل لاعب على أن تكن البداية بـ20 أسرة.

وأوضح سعد أنه يتحدى زملاءه فى الأهلى والزمالك كل من وليد سليمان وشريف إكرامى ومحمود تريزيجيه وكريم نيدفيد ومحمود علاء وطارق حامد.

ووجه أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك السابق ، رسالة إلي أحمد فتحي لاعب الاهلي عقب اعلانه الرحيل عن صفوف الفريق الاحمر بنهاية الموسم الحالي وعدم التجديد للفريق.

ونشر احمد عيد عبد الملك علي صفحته بموقع تويتر ، "اللاعب الوحيد في تاريخ الكرة المصرية اللي عمل كله حاجة في الكورة احمد فتحي خد كل البطولات لعب اوليمبياد وكاس عالم كبار وشباب وخد بطولة افريقيا شباب وكبار وكاس عالم للاندية وشال شارة منتخب مصر في كاس العالم،، ليه كل الاحترام في اي مكان سواء كان مكمل في ناديه او في اي مكان تاني".