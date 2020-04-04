شكرا لقرائتكم الأهلي يعدل عقد محمد الشناوي من 7 إلى 10 ملايين جنيه في الموسم الواحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إستقرت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي على تعديل عقد محمد الشناوي حارس الفريق ورفعه من 7 مليون إلى 10 مليون جنيه في الموسم الواحد تقديراً للحارس الدولي خاصة وأن الأخير من أهم لاعبي الفريق على الصعيد الفني خلال الموسمين الأخيرين بجانب التزامه التام وعدم إثارة أية مشاكل طوال الفترة الماضية كما أنه أحد أبناء الأهلي ولعب في صفوف الناشئين قبل أن يرحل لعدة أتندية منها طلائع الجيش وبتروجت ثم يعود للأهلي في 2016 .

وقال مصدر في الأهلي أن النادي سبق وقام بتعديل عقد الشناوي قبل موسمين تقريباً قبل أن يقرر مسئولو القلعة الحمراء تعديل العقد مرة ثانية بسبب كفاءة الحارس وإخلاصه معه الفريق لاسيما وأنه أصبح الحارس الأول للكرة المصرية بجانب أن النادي رفع قيمة العقود في الموسم الأخير سواء بالتعاقد مع لاعبين بعقود كبيرة للغاية يأتي في مقدمتهم كهربا ورمضان صبحي وحسين الشحات قبل أن يُجدد عقد وليد سليمان منذ أيام مقابل 11 مليون جنيه سنوياً فضلاً عن تقديم عرض بـ12 مليون جنيه في الموسم لأحمد فتحي لكن الأخير رفض العرض وبات على بُعد خطوات من نادي بيراميدز الذى قدّم له عرضاً بـ16 مليون جنيه في الموسم الواحد.

وأوضح المصدر أن لجنة التخطيط للكرة بالأهلي والتي يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها زكريا ناصف وخالد بيبو ترى أن الشناوي في حاجة لتعديل العقد وتم اتخاذ قرار بهذا الشأن على أن يتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة لاسيما وأن الأهلي يرغب في تحقيق الاستقرار في الفريق بعد رحيل الثلاثي شريف إكرامي ، حسام عاشور وأحمد فتحي بحثاً عن الانتصارات المحلية والافريقية عقب استئناف النشاط الرياضي المُجمّد حالياً في العالم كله بسبب انتشار وباء "كورونا".