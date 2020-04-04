شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم الأهلى ينشر صوره فى الكعبة ويعلق : و الله اشتقنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى محمد شريف مهاجم الاهلى المعار لانبى اشتياقه لزيارة الكعبة حيث نشر صوره أثناء أداء العمرة عبر حسابه على تويتر وعلق :"والله اشتقنا" ، وظهر المهاجم المعار من فريق الأهلى إلى فريق إنبى، بصورة مميزة مع الفريق البترولي، ويبدو أن تواجده على مقاعد بدلاء الفريق الأحمر فى الموسم الماضي، كان سببًا رئيسيًا فى تألقه هذا الموسم.

وأظهر محمد شريف رغبة كبيرة فى إثبات عدم صحة وجهة نظر مدربيه فى الأهلي، حيث تمكن من تسجيل 9 أهداف مع إنبى هذا الموسم، متفوقًا على المهاجمين المتواجدين حاليًا فى القلعة الحمراء.

وأكد مسؤولو إنبى خلال الفترة الأخيرة رغبتهم فى استمرار لاعب الأهلى ضمن صفوف الفريق البترولى دون الدخول فى أي صفقات تبادلية، وذلك بعد ظهوره بمستوى مميز مع الفريق البترولى خلال الفترة الماضية.

فيما أكدت لجنة التخطيط بالأهلى أن عودة محمد شريف ستمثل مكسبًا للفريق خلال المرحلة المقبلة فى ظل الاحتياج الكبير للاعب بقدراته فى مركز الجناح المهاجم، لذا تسعى لإعادة لصفوف الفريق عقب انتهاء إعارته بنهاية الموسم الجارى، خاصة فى ظل الرحيل المرتقب لرمضان صبحى، صانع ألعاب الأهلى والذى تجد الإدارة الحمراء صعوبة كبيرة فى الإبقاء عليه بعد انتهاء إعارته بنهاية الموسم الجارى.