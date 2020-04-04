شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ..أحدث إطلالة لرمضان صبحى مع حبيبة إكرامى عبر ستورى انستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر رمضان صبحى نجم النادى الاهلى وقائد المنتخب الاوليمبى صورة جديدة له برفقة زوجته حبيبة إكرامى عبر ستورى انستجرام ، وفى وقت سابق دشن رمضان صبحى أول ظهور له برفقة زوجته حبيبة إكرامى على تطبيق "تيك توك"، لقضاء وقت فراغهم في العزل المنزلى الذى فرضه فيروس كورونا على الجميع لمنع انتقال العدوى.

أصبح مستقبل رمضان صبحى نجم هيدرسيفيلد الإنجليزى المعار للأهلى هذا الموسم غير واضح المعالم، بعد إيقاف النشاط الرياضى فى العالم بسبب تفشى فيروس كورونا، حيث لا يعلم اللاعب حتى هذه اللحظة متى ينتهى الموسم بالنسبة له وموعد عودته لناديه الأصلى بالتحديد.

وأكد مصدر داخل النادى الأهلى أن مستقبل رمضان صبحى مرهون بقرارات الاتحاد الدولى فيفا فيما يخص ملف اللاعبين المعارين لأندية أخرى على مستوى العالم، وهل سيتم مد فترة الإعارة لتعويض فترة الإيقاف أم ستسترد الأندية جزء من قيمة الإعارات.

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وأضاف المصدر أن إيقاف النشاط الرياضي والكروى فى العالم حالياً يحول دون تحديد وجهة رمضان صبحي حالياً خاصة بعد تلقيه قبل الأزمة عروضاً من عددة أندية أبرزها فيورتينا الإيطالي.

من جانبهم استقر مسئولو الأهلى على تأجيل التفاوض مع نادى هيدرسفيلد للحصول مجدداً على خدمات رمضان صبحى لعدم مناسبة الظروف الحالية للتفاوض بشأن شراء قائد المنتخب الأولمبى نهائياً لعدم وضوح الرؤية بشأن مستقبل الدورى بسبب توقف النشاط الرياضى فى العالم، ومن الأسباب التى جعلت مسئولى الأهلى يستقرون على تأجيل التفاوض مع هيدرسفيلد لشراء رمضان صبحى مبالغة النادى الإنجليزى فى طلباته المالية للاستغناء عن اللاعب، حيث وصلت هذه المطالب إلى عشرة ملايين جنيه إسترلينى وهو مبلغ كبير للغاية.

وأرسل الأهلى خطاباً لنادى هيدرسفيلد يطلب فيه تمديد إعارة رمضان صبحى التى تنتهى فى 30 يونيو 2020 لمدة ثلاثة أشهر لحين انتهاء الموسم الحالى محلياً وأفريقياً خاصة الموسم قد يمتد لشهر أغسطس المقبل حتى يستطيع النادى الاستفادة من اللاعب حتى نهاية الموسم الجارى وآلا تنتهى الإعارة يوم 30 يونيو كما هو مُقرر فى عقد الإعارة بين الناديين، وانتقل رمضان صبحى للأهلى فى يناير قبل الماضى على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر مقابل 800 ألف جنيه إسترلينى قبل أن يُجدد الأهلى الإعارة لمدة موسماً جديداً ونتهى يوم 30 يونيو المقبل مقابل مليون و600 ألف جنيه إسترلينى.