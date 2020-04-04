شكرا لقرائتكم خبر عن 73 % من القراء يرفضون انتقال حمدى النقاز للأهلى بعد رحيل أحمد فتحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد انتقال حمدى النقاز للأهلى بعد رحيل أحمد فتحى؟. رفض غالبية القراء انتقال حمدى النقاز إلى الأهلى بعد رحيل أحمد فتحى. ورفض 73% من القراء انتقال حمدى النقاز للأهلى بعد رحيل أحمد فتحى، بينما أيد 27% من القراء موضوع الاستطلاع.



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