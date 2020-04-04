"سأجلب لك عروض في بلجيكا".. لاعب الأهلي يكشف دور فايلر في الاحتراف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد حسين السيد، لاعب نادي الصفاقسي التونسي المُعار من النادي الأهلي، إن رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء، عرض عليه المساعدة للاحتراف في أوروبا.

وقال حسين السيد في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس": "لم يتم منعي من المشاركة في تدريبات الأهلي، وعند عودتي من السعودية كان رينيه فايلر تولى مهمة تدريب الفريق وكان هناك لاعبين مقيدين مع الفريق ويلعبون في مركزي مثل علي معلول وأيمن أشرف ومحمود وحيد".

وأضاف: "كان لدي العديد من عروض الإعارة وكنت حابب إني أكمل مع الأهلي، النادي طلب مني العودة من السعودية بعد مستواي الرائع هناك، وقلت إنني سأنتظر 6 شهور وأحاول لأخذ مكان مع الفريق".

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وأكمل حسين السيد: "من الصعب أن يجلس علي معلول احتياطيًا بسبب مستواه مع الأهلي، ورفضت اللعب للإسماعيلي لأنني كنت أرغب في أخذ فرصة مع الأهلي".

وتابع مارسيلو: "كان فايلر يقوم باستبعاد لاعبين من ضمن مجموعة كبيرة، كنت لا أشارك في التدريبات، وأكتفي ببعض التدريبات خلف المرمى، وكان يصل بي الحال بأنني كنت أبكى وذلك بسبب أنني خارج التقسيمة".

وأتم لاعب الأهلي المُعار للصفاقسي: "عقب أحد التدريبات جلست مع فايلر وأشاد بمستواى الفني، وعرض عليَ المساعدة للاحتراف بأوروبا، وقال لي من الممكن أن أجلب لك عروض للعب في الدوري البلجيكي أو الدوري السويسري، وشكرته وقلت إذا كان هناك عروض فأنا موافق".

يذكر أن حسين السيد يلعب في صفوف الصفاقسي التونسي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.