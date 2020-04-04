نجم الزمالك : مرتضى منصور يعاملنا كأبنائه ولا توجد أي أزمات

نفى محمد عبدالغني، نجم دفاع فريق الكرة بنادي الزمالك، ما يتردد عن افتعال رئيس النادي مرتضى منصور أزمات مع لاعبي الفريق. مع لاعبي الفريق. وقال عبدالغني خلال تصريحات تليفزيونية على قناة الزمالك:" مرتضى منصور يعاملني بشكل جيد للغاية ويعامل الجميع كأبنائه". منصور يعاملني بشكل جيد للغاية ويعامل الجميع كأبنائه". وأشار عبدالغني إلى أن يندهش من الأنباء التي تُنشر عن افتعال رئيس النادي أزمات مع لاعبي الفريق.

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