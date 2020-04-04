تشیلسي یقترب من كوتینیو

قطع نادي تشیلسي خطوة جدیدة، في طریقه للتعاقد مع البرازیلي فیلیب كوتینیو، جناح برشلونة المعار إلى بایرن میونخ.
ویلعب كوتینیو على سبیل الإعارة مع بایرن حتى الصیف المقبل نظیر 5.8 ملیون یورو، مع أحقیة الشراء مقابل 120 ملیون یورو، إلا أنالبافاري لا ینوي الاحتفاظ بالنجم البرازیلي.
ووفقًا لصحيفة سبورت الاسبانية فإن ممثلي تشیلسي تواصلوا مؤخرا مع كیا جورابشیان، وكیل كوتینیو، من أجل بحث حسم الصفقة.
وأشارت إلى أن العلاقة الجیدة بین جورابشیان ومسئولي البلوزستدعم عملیة انتقال كوتینیو إلى «ستامفورد بریدج»،رغم وجود أندیة أخرى من البریمیرلیج ترغب في ضم اللاعب البرازیلي.
وأوضحت الصحیفة الإسبانیة أن القیمة المنتظرة للصفقة ستتراوح بین 60 و80 ملیون یورو فقط.
یذكر أن برشلونة یرید التخلص نهائیا من كوتینیو، لاستغلال أمواله في ضم لاوتارو مارتینیز (إنتر میلان) أو نیمار دا سیلفا (باریس سان جیرمان).
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