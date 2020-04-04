الأهلي ينتظر ردًا من رينيه فايلر عن قرار استبعاد الطاهر وكشريدة

ينتظر رئيس النادي الأهلي المصري “محمود الخطيب” ردًا واضحًا من المدير الفني للفريق “رينيه فايلر” حول رأيه في قرار استبعاد الطاهر وكشريدة من قائمة اللاعبين المُرشحين لخلافة أحمد فتحي على الرواق الأيمن خلال الموسم المقبل، واستبدال فتحي بلاعب ينشط في الدوري المحلي أو أحد المعارين.

وترددت أنباء حول رغبة النادي الأهلي في التعاقد مع الظهير الأيمن الدولي التونسي “وجدي كشريدة” من النجم الساحلي التونسي، فور انهيار مفاوضات تجديد عقد الظهير الدولي المصري المخضرم “أحمد فتحي” نهاية الأسبوع الماضي.

ولحق بوجدي كشريدة نجم نادي الهلال السوداني “أطهر الطاهر” الذي قدم مستوى مُذهل خلال دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، وسجل هدف الفوز على ملعب رادس أمام النجم الساحلي من تصويبة صاروخية.

لكن إدارة الأهلي لا تخطط في الوقت الراهن لإضافة المزيد من اللاعبين الأجانب لصفوف الفريق، وتتجه أنظارها نحو ضم ظهير أيمن محلي قيل في باديء الأمر أنه لاعب المصري البورسعيدي “كريم العراقي” ثم لاعب بيراميدز “رجب بكار”.

الخطيب يسأل فايلر

أكدت وسائل إعلام محلية تواصل الخطيب مع فايلر لسؤاله عن رأيه في استبعاد وجدي كشريدة وأطهر الطاهر من القائمة المختصرة لخلفاء أحمد فتحي، والاكتفاء بأسماء محلية.

وينتظر الخطيب إجابة شافية ووافية من رينيه فايلر خلال الجلسة المُرتقبة التي ستجمعهما خلال الأيام المقبل لبحث عدة ملفات خاصة بفريق الكرة بعد المتغيرات الجديدة التي طرأت على الساحة الرياضية، من إيقاف للدوري المحلي بسبب فيروس كورونا، ورحيل بعض الأسماء وفي مقدمتهم أحمد فتحي وحسام عاشور.

قطاع الناشئين أو المعارين؟

يسعى رئيس الأهلي محمود الخطيب خلال اجتماعه برينيه فايلر لعرض بعض الأسماء من قطاع الناشئين أو من لاعبي الأهلي المعارين، ممَن يجيدون اللعب على الرواق الأيمن.

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وسيتضمن الملف الظهير الأيمن المعار لنادي الجونة “باسم علي” بعدما استعاد مستواه المعهود هذا الموسم وشارك في 17 مباراة بدأ منهم 16.

ولعب باسم علي /31 عامًا/ ما مجموعه 1432 دقيقة مع الجونة في الدوري حتى الآن، ليؤكد تعافيه التام من الإصابات التي أضرت بمسيرته مع الأهلي على مدار الخمس سنوات الماضية.

ويأتي من بعد باسم علي لاعب الأهلي المعار لنادي سموحة “كريم يحيى”، والبالغ من العمر 22 عامًا، والذي استطاع لعب 11 مباراة هذا الموسم، بمجموع 731 دقيقة، علمًا بأنه خاض 11 مباراة كأساسي خلال النصف الثاني من الموسم الماضي بعد إعارته للمرة الأولى من الأهلي.

تفوق كريم العراقي

إذا ما رفض رينيه فايلر فكرة إعادة باسم علي أو كريم يحيى في الميركاتو الصيفي المقبل، لن يكون أمامه سبيل آخر لتعديم الجهة اليمنى إلا الموافقة على ضم ظهير بيراميدز “رجب بكار” أو المطالبة بظهير المصري “كريم العراقي” الذي يتميز على جميع الأسماء المذكورة، في السن والخبرات الميدانية.

وشارك كريم العراقي في تتويج مصر بكأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020 المؤجلة إلى صيف 2021 بعد تفشي فيروس كورونا.

ولم يتجاوز كريم العراقي عامه الـ21 بعد، بينما تخطى كل من رجب بكار وباسم علي حاجز الـ 30 عامًا، واستمرارهم في الملاعب لأكثر من موسمين بنفس المستوى ليس مضمونًا كما هو الحال مع العراقي الذي يتفوق على ظهير سموحة “كريم يحيى” في عدد المشاركات بالدوري المحلي منذ عام 2016، برصيد 46 مباراة مع المصري، من بينهم 14 مباراة كأساسي هذا الموسم، و12 في الموسم الماضي ومثلهم في الموسم الذي سبقه.