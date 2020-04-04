شكرا لقرائتكم هل يكون حسام عاشور هو قبلة الزمالك في الصيف .. تعرف على الكواليس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل زاد موقف حسام عاشور، قائد الأهلى، غموضًا خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد عدم الإعلان عن اعتزاله بنهاية الموسم بعد عدم التجديد له فى الأهلى مما يؤكد إن قائد الفريق الأحمر يتمسك بالاستمرار فى الملاعب خاصة إنه يؤكد حول قدرته على مواصلة العطاء فى الملاعب مما جعله يتلقى عروضا من عدد من الأندية المحلية بجانب عرض من وكلاء اللاعبين بتسويقه عربياً ويبقى السؤال هل يصبح حسام عاشور، مفاجأة، الزمالك فى انتقالات الصيف وهو ما سنستعرضه فى التقرير التالى.

مرتضى منصور يؤكد عدم التفاوض مع لاعب عقده سارى



شهدت الساعات الماضية، تأكيدات من جانب مرتضى منصور، رئيس الزمالك، إنه لن يتفاوض مع لاعب عقده سارى مع الأهلى وكذلك لن يتفاوض مع لاعب سبق وتفاوض معه ولم يكمل مفاوضاته مع الزمالك لذا أغلق باب التكهنات حول ضم أحمد فتحى ظهير الأهلى الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى ولكن سبق وتفاوض معه مسؤولو ميت عقبة ولم يكمل اللاعب مفاوضاته وفضل وقتها الاستمرار فى الأهلى.

وبذلك يبقى حسام عاشور مطروحا كخيار للزمالك من أجل تدعيم وسط ملعبه بمزيد من الخبرات إلى جانب تواجد الثنائى طارق حامد وفرجانى ساسى لاعبى الوسط الحاليين بقلعة ميت عقبة، خاصة إن عقد عاشور ينتهى بنهاية الموسم الحالى ويحق له التفاوض مع أي ناد كما إنه لم يرفض الانضمام إلى الزمالك وعندما سُئل فى توقيت تعثر مفاوضاته مع الأهلى قال حول المسألة:"ربنا يقدم اللى فيه الخير".

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هل يوجد مفاوضات بين الزمالك وعاشور؟



وشهدت الفترة الماضية تفاوض أحد وكلاء اللاعبين مع حسام عاشور حول انضمامه إلى الزمالك وعلم "الخليج 365" إن اللاعب طلب التوقيع على عقد يمتد لثلاثة مواسم وبذلك يبقى الأقرب حاليا لحسام عاشور إن يتمم تلك المفاوضات فى المرحلة القادمة حال عدم اتخاذه قرار بالاعتزال نهاية الموسم.

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