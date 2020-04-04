بطولة المانيا: بايرن ميونيخ يجدد عقد مدربه فليك حتى عام 2023

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برلين: جدد بايرن ميونيخ الالماني عقد مدربه هانزي فليك حتى عام 2023، بحسب ما اعلن النادي البافاري الجمعة. وقال الرئيس التنفيذي لبايرن كارل-هاينتس رومينيغه في بيان صادر عن النادي "بايرن سعيد جدا بالعمل الذي قام به هانزي فليك. تطور الفريق بشكل جيد باشرافه ويقدم عروضا جذابة".

واستلم فليك (55 عاما) منصبه في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي خلفا للكرواتي نيكو كوفاتش بصورة موقتة بعد ان عمل مساعدا له، قبل ان يتم تثبيته في منصبه في كانون الاول/ديسمبر حتى نهاية الموسم.

اما عقده الجديد فيمتد حتى 30 يونيو 2023.

وقاد فليك بايرن ميونيخ الى صدارة البوندسليغا والى الدور ثمن النهائي من دوري ابطال اوروبا حيث خطا خطوة كبيرة نحو بلوغ ربع النهائي، بفوزه الكبير على مضيفه تشلسي اللندني 3-صفر، قبل ان تتوقف المسابقة القارية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وعمل فليك ايضا مساعدا لمدرب منتخب المانيا الحالي يواكيم لوف وتوج مع المانشافت بطلا للعالم في مونديال البرازيل عام 2014.