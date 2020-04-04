فيفا يؤجل مباريات يونيو بسبب كورونا

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باريس: أرجأ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) كل المباريات الدولية المقررة في شهر يونيو، الجمعة بعد الاجتماع الاول لفريق عمله المخصص لمتابعة تفشي فيروس كورونا المستجد.

كما تقرر اجراء مناقشات مع الاتحادات القارية لوضع جدول زمني جديد لتصفيات كأس العالم 2022.

اشار الاتحاد الدولي في بيان "وافق فريق عمل فيفا-الاتحادات القارية بالاجماع على سلسلة من التوصيات بعد لقائه الاول عبر تقنية الفيديو اليوم".

كما تقرر ارجاء كل مباريات السيدات المقررة في يونيو.

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وفي اعقاب ارجاء اولمبياد طوكيو 2020 الى صيف 2021، اقترحت مجموعة عمل فيفا الابقاء على قاعدة أهلية العمر للاعبين الذين ولدوا بعد 1 يناير 1997، بالاضافة الى ثلاثة لاعبين من خارج هذه القاعدة.

وكان الاتحاد الاوروبي للعبة اتخذ قرارا مماثلا هذا الاسبوع، في ظل تفشي فيروس "كوفيد-19" خصوصا في القارة العجوز.

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