فيروس كورونا: أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تبحث تخفيض رواتب اللاعبين

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Getty Images قامت بعض الأندية بمنح الموظفين من غير الموظفين إجازات مؤقتة قبل أي تخفيض لأجور اللاعبين

ستبحث أندية الدوري الإنجليزي الممتاز مع اللاعبين خصم 30% من رواتبهم للحفاظ على الوظائف، بعدما تم الإعلان عن أن الموسم لن يستأنف "حتى يصبح الوضع آمناً ومناسباً لذلك".

ووافقت جميع الأندية على طرح "مجموعة التخفيضات المشروطة والدفعات المؤجلة" على اللاعبين.

وسيقدّم الدوري الممتاز 125 مليون جنيه إسترليني إلى رابطة الدوري الإنجليزي والرابطة الوطنية، وسيمنح 20 مليون جنيه إسترليني أخرى لخدمة الصحة الوطنية بالمملكة المتحدة.

ولا تزال النوادي تنوي استكمال جميع مباريات الدوري والكأس.

كذلك أوقف كل من رابطة الدوري الإنجليزي، دوري كرة القدم للسيدات وبطولة كرة القدم للسيدات اللعب من دون تحديد تاريخ للعودة، مما يعني أن كرة القدم الإنجليزية معلّقة إلى أجل غير مسمى.

وقال بين الدوري الممتاز "تم الاعتراف بأن الدوري الممتاز لن يستأنف في بداية مايو/أيار، وأن موسم 2019-20 سيعود فقط عندما يكون ذلك آمناً ومناسباً للقيام بذلك".

وأضاف "أي عودة للعب ستكون فقط بدعم كامل من الحكومة وعندما يسمح التوجيه الطبي".

وواجه اللاعبون تمحيصاً، لا سيما من وزير الصحة مات هانكوك، لتخفيض الأجور و"لعب دورهم" في تقديم الدعم خلال تفشي وباء كورونا العالمي.

وقامت بعض الأندية بتعطيل الموظفين من غير اللاعبين نتيجة لتوقف اللعب.

Getty Images أجرى قادة أندية الدوري الإنجليزي مناقشات حول إنشاء صندوق خيري يمكن أن يساعد خدمة الصحة الوطنية

وقبل إصدار بيان الدوري الممتاز، أجرى قادة الأندية - بقيادة قائد ليفربول جوردان هندرسون - مناقشات حول إنشاء صندوق خيري يمكن أن يساعد خدمة الصحة الوطنية.

وسبق أن كتبت رابطة اللاعبين المحترفين إلى أعضائها، تحثهم على عدم الموافقة على أي تخفيض أو تأجيل في دفع الأجور، حتى يتحدثوا إلى النقابة.

وبعد اجتماع للأندية يوم الجمعة، اقترح الدوري الإنجليزي تخفيض الأجور من أجل "حماية التوظيف طوال فترة اللعب الاحترافية".

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وقال الدوري الإنجليزي "هذا التوجيه سيبقى قيد المراجعة المستمرة مع تغير الظروف".

وأضاف "الدوري سيكون على اتصال منتظم مع الاتحاد وستشارك النقابة في اجتماع سيعقد غداً (السبت) بين الدوري واللاعبين وممثلي النادي".

وتحدث جناح كريستال بالاس أندروس تاونسند عن إحباطه من إلقاء اللوم على لاعبي كرة القدم، مشيراً إلى أن اللاعبين "هدف سهل"، فيما أنهم غالباً ما يدعمون المؤسسات الخيرية.

وقال الدوري الإنجليزي إنه على دراية بـ "الصعوبات الشديدة" التي تطال كرة القدم، ومع عدم قدرة الأندية على لعب المباريات، انتقلت للمساعدة "على الفور في التعامل مع تأثير انخفاض التدفق النقدي" لأندية دوري الدرجة الثانية والدوري الوطني.

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ورحّب جوليان نايت، رئيس اللجنة الرقمية والثقافية والإعلامية والرياضية في الحكومة بالمساعدة المالية للأندية الصغيرة، لكنه قال إنه بما أن اللاعبين لم يوافقوا بعد على خفض الأجور، فإن الوضع "ليس أبعد من ذلك".

وكان نايت قال في وقت سابق، إن الأندية التي يجب أن تخضع للموظفين من غير اللاعبين من دون فرض تخفيضات على أجور اللاعبين، يجب أن تخضع لضريبة الأرباح المفاجئة، إذا لم يغيروا أسلوبهم بحلول يوم الثلاثاء.

وقال وكيل وزارة الرياضة نايجل هودليستون "من الصواب تماماً أن يطرح تخفيض أجور اللاعبين على الطاولة عندما يكون هناك موظفون بأجر أقل في بعض الأندية يتم منحهم اجازة".

وأضاف "يجب على هيئات كرة القدم أن تكون مدركة لقوة الشعور العام بهذا الأمر، وأتوقع منهم أن يظهروا الريادة في هذا الشأن".

"من المهم أن يساعد الدوري الإنجليزي الممتاز الجهود الوطنية في التصدي لوباء كورونا العالمي وسأواصل العمل عن كثب مع هيئات كرة القدم".

كما أعرب بيان الدوري عن "تقدير كبير للجهود البطولية لموظفي خدمة الصحة الوطنية وجميع العمال الرئيسيين الآخرين الذين يقومون بوظائف حرجة في مثل هذه الظروف الصعبة"، مع الالتزام بدفع 20 مليون جنيه استرليني على الفور "لدعم خدمة الصحة، المنظمات، الأسر والمجموعات غير المحصنة خلال وباء كوفيد - 19".

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