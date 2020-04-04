شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يعرض على فايلر بدائل أحمد فتحي بعد إستبعاد الطاهر وكشريدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض محمود الخطيب، رئيس النادى الاهلي بدائل أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق خلال الجلسة المُرتقبة التى ستجمع رشئيس النادي بالسويسرى رينيه فايلرالمدير الفني للفريق خلال الأيام المقبلة، لبحث عدة ملفات خاصة بفريق الكرة فى ظل المُتغيّرات الجديدة، وفى مقدمتها رحيل أحمد فتحى لرفضه عرض النادى لتجديد العقد.

ومن المقرر أن يُقدم الخطيب الأسماء المُرشحة للمدرب السويسري لتدعيم الجبهة اليُمنى مع فايلر ملف بدائل أحمد فتحى، سواء كان البديل من قطاع الناشئين أو من لاعبى الأهلى المُعارين لأندية أخرى، وفى مقدمتهم الثنائى باسم على المُعار للجونة وكريم يحيى المُعار لسموحة أو ضم لاعبين من أندية أخرى ، وشهدت الفترة الماضية ترشيح أكثر من لاعب لتدعيم الجبهة اليُمنى فى الأهلى، وفى مقدمتهم الثنائى كريم العراقى (المصرى) ورجب بكار (بيراميدز) كما ظهر من بعيد اسم عمر جابر ظهير بيراميدز،فيما تم رفض الثنائي الأجنبي أطهر الطاهر لاعب الهلال السوداني والتونسي وجدة كشريدة لاعب النجم الساحلي لعدم رغبة الاهلي في ضم ظهير أجنبي.

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ويناقش الخطيب مع فايلر خلال الجلسة المرتقبة كذلك موقف الصفقات والتدعيمات التى يحتاج إليها الفريق خلال الفترة المقبلة بعد رحيل شريف إكرامى وحسام عاشور أيضاً.

ويتوقف النشاط الرياضى فى العالم كله حالياً على خلفية انتشار فيروس كورونا.