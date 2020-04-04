شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مشوار عمر جابر منذ الخروج من الزمالك حتى الوصول لـ بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب عمر جابر، لاعب الزمالك السابق وبيراميدز الحالى، من العودة إلى صفوف القلعة البيضاء مُجددًا، بعدما أبدى مرتضى منصور، رئيس قلعة ميت عقبة ترحيبخ بعودته لصفوف الفريق مرة أخرى، خاصة أنه يُجيد اللعب فى أكثر من مركز مثل الظهير الأيمن ووسط الملعب.

ينتظر مسئولو الزمالك المفاوضات الجارية حاليا مع مسئولى نادى بيراميدز، من أجل إعادة عمر جابر مرة أخرى إلى صفوف قلعة ميت عقبة، بعد خروجه فى العديد من الجولات الخارجية، انتهت فى بيراميدز، ويستعرض ”الخليج 365” فى التقرير التالى كل ما قدمه عمر جابر قبل إعلان الترحيب بعودته للزمالك..

- مشوار عمر جابر مع الزمالك قبل رحيله

تم تصعيد عمر جابر إلى الفريق الأول بنادى الزمالك، موسم 2010، ليخوض معه على مدار 6 مواسم، 158 مباراة، أحرز خلالهم 13 هدفًا وصنع 15 هدفًا، فيما تلقى 21 إنذارا، كان من بينهم 26 مباراة فى دورى أبطال إفريقيا أحرز خلالم هدفين وصنع 5 أهداف.

وتوج عمر جابر مع الزمالك بـ 4 بطولات، كانت بدايتها كأس مصر مواسم 2012 – 2013، و2013 – 2014، و2014 – 2015، والدورى الممتاز موسم 2014 – 2015.

رحل عمر جابر عن الزمالك لينضم إلى صفوف بازل السويسرى، موسم 2016، ليشارك مع الفريق حتى يناير 2018، شارك خلالهم فى 20 مباراة صنع خلالهم 3 أهداف، وتوج ببطولتى الدورى والكأس السويسرى.

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- مشوار عمر جابر مع لوس أنجلوس

أعير عمر جابر من بازل السويسرى إلى صفوف لوس أنجلوس الأمريكى، لكنه لم يشارك سوى فى 7 مباريات لم يحرز خلالهم أى أهداف أو يصنع أى هدفًا.

- مشوار عمر جابر مع بيراميدز

انضم عمر جابر إلى صفوف بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية موسم 2018، ليشارك مع الفريق فى 58 مباراة، أحرز خلالهم هدفًا وصنع 4 أهداف، وحصل على إنذارين، وساهم مع زملاءه فى التأهل إلى دور نصف النهائى من بطولة الكونفدرالية الإفريقية حيث من المقرر، أن يواجه بيراميدز نظيره حوريا الغينى.

- مشوار عمر جابر مع منتخب مصر

أما عن مشواره مع منتخب مصر، فشارك عمر جابر مع منتخب مصر فى 25 مباراة، أحرز خلالهم هدفًا وصنع 5 أهداف أخرى.