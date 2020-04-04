شكرا لقرائتكم أحمد علاء يقترب من انهاء برنامجه التأهيلي للتعافي من الصليبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قطع أحمد علاء مدافع الاهلى المعار لطلائع الجيش شوطاً كبيراً فى برنامجه التأهيلى للتعافى من إصابة الرباط الصليبى ، حيث يواصل اللاعب أداء التدريبات الحفيفة بمنزله تنفيذاً لقرار ايقاف النشاط الكروى بالاندية خوفاً من تفشى فيروس كورونا الذى تحول إلى وباء فى الأيام الماضية ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، وخصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة

وفى وقت سابق قال أحمد علاء إنه يشعر أن إصابة الرباط الصليبى التى داهمته فى مباراة حرس الحدود هى اختبار من المولى عز وجل، مؤكدا رضاه التام واستعداده للعودة أفضل من الفترة السابقة، متابعًا فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع": "قدر الله وما شاء فعل، الإصابة اختبار من الله وأنا راض ومتقبل وأسعى جاهداً للعودة للملاعب بأفضل صورة".

وتعرض أحمد علاء مدافع فريق طلائع الجيش لإصابة بقطع في الرباط الصليبي لينتهى موسمه مع طلائع الجيش حيث سيغيب عن الملاعب لمدة ستة أشهر، ويلعب علاء لطلائع الجيش على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط قادما من النادي الأهلي .

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وعن تقييمه لرحلته مع الأهلى قال أحمد علاء فى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع": "واجهت سوء توفيق وتعرضت لظروف خارجة عن إرادتى كانت سبباً فى عدم لعبى بشكل أساسى، ولكنى سأحاول العودة مجدداً للأهلى فكل شىء هناك يساعد على النجاح" وعن رأيه فى شقيقه محمود علاء علق مدافع الطلائع: "محمود رقم 1 فى مصر حالياً فهو لاعب منتخبات ونجح فى حجز مكان أساسى فى تشكيلة الفراعنة".

عن نصيحة شقيقه له عقب رحيله من الأهلى قال أحمد علاء: "محمود قالى عدى الفترة الصعبة دى واثبت نفسك وادخل تحدى جديد وهترجع للأهلى تانى".