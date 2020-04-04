شكرا لقرائتكم الأهلي يرفع شعار "الراحلون بالجملة".. ابرزهم اكرامى وعاشور و فتحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل راحلون بالجملة عن قائمة النادي الأهلي الحالية في الموسم الجديد، وعلى رأسهم الثلاثي شريف اكرامى وحسام عاشور وأحمد فتحي الذي تأكد رحيلهم عن الفريق بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد رفض لجنة التخطيط تجديد عقد حسام عاشور، فيما لم تتوصل اللجنة لاتفاق بخصوص تجديد عقد الثنائي شريف اكرامى وأحمد فتحي، الذين يقتربا بشدة من الانتقال لبيراميدز.

ويعد الثلاثي أكرامى وفتحي وعاشورهم أول الراحلين عن الأهلي بنهاية الموسم، بخلاف اللاعبين الذين تنتهي اعارتهم مثل رمضان صبحي واخرين سيتخذ رينيه فايللا المدير الفني للفريق قراراً بالاستغناء عنهم ومنهم صالح جمعة، بخلاف اللاعبين الذين سيتم تسويقهم من خلال بيعهم أو اعارتهم لأندية أخري لافساح المجال أمام عودة بعض المعارين وكذلك الصفقات الجديدة.

وبرحيل اكرامي وفتحي وعاشور يفقد الأهلي قادته في ثلاث خطوط من أصل أربعة، حيث يعد اكرامى هو الحارس الأقدم في الفريق وأحمد فتحي هو كابتن خط الدفاع، وكذلك حسام عاشور القائد التاريخي لوسط وفريق الأهلي بالكامل.

توقف النشاط الكروى فى مصر بعد قرار اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد كرة القدم بتعليق النشاط لمدة شهر ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، الرياضة العالمية بشكل عام، وكرة القدم بشكل خاص تضررت بشكل كبير من فيروس كورونا، بدءا من إيقاف الجماهير ومنع حضورهم، ووصولًا لتأجيل المسابقات بعد إصابة العديد من اللاعبين.

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النادى الأهلى متصدر جدول الترتيب هو أكثر الفرق الخاسرة من قرار إيقاف النشاط الكروى، بعدما بدأ موسمًا متميزًا على كافة الأصعدة.

وكانت أمام الأهلى ومدربه السويسرى رينيه فايل فرصة ذهبية لتحطيم عدد من الأرقام القياسية، التي قد يفشل في تحقيقها حال تم إلغاء النشاط الكروي بشكل نهائي هذا الموسم، أو حتى عند عودته مطلع الشهر المقبل، حيث ستكون لياقة معظم لاعبيه تراجعت.

وقاد فايلر الأهلي لصدارة المسابقة برصيد 49 نقطة، حيث خاض فايلر مع الأحمر 17 مباراة في الدوري، حقق 16 انتصارًا، وتعادل في مباراة وحيدة، كما سجل لاعبوه 46 هدفًا، واستقبلت شباكه 4 أهداف، وأصبح صاحب ثاني أفضل انطلاقة في بطولة الدوري بعد مانويل جوزيه والذي حقق 17 انتصارا متتاليا موسم 2004 / 2005.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة من 17 مباراة، متفوقًا على المقاولون العرب الثاني بفارق 16 نقطة، ما يقربه كثيرًا من حسم اللقب لصالحه قبل أسابيع طويلة من نهاية الموسم.