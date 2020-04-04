شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد علاء يقطع شوطاً كبيراً فى رحلة التعافى من الرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قطع أحمد علاء مدافع الاهلى المعار لطلائع الجيش شوطاً كبيراً فى برنامجه التأهيلى للتعافى من إصابة الرباط الصليبى ، حيث يواصل اللاعب أداء التدريبات الحفيفة بمنزله تنفيذاً لقرار ايقاف النشاط الكروى بالأندية خوفاً من تفشى فيروس كورونا الذى تحول إلى وباء فى الأيام الماضية ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، وخصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة

وفى وقت سابق قال أحمد علاء إنه يشعر أن إصابة الرباط الصليبى التى داهمته فى مباراة حرس الحدود هى اختبار من المولى عز وجل، مؤكدا رضاه التام واستعداده للعودة أفضل من الفترة السابقة، متابعًا فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”: "قدر الله وما شاء فعل، الإصابة اختبار من الله وأنا راض ومتقبل وأسعى جاهداً للعودة للملاعب بأفضل صورة".

Advertisements

وتعرض أحمد علاء مدافع فريق طلائع الجيش لإصابة بقطع في الرباط الصليبي لينتهى موسمه مع طلائع الجيش حيث سيغيب عن الملاعب لمدة ستة أشهر، ويلعب علاء لطلائع الجيش على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط قادما من النادي الأهلي .

وعن تقييمه لرحلته مع الأهلى قال أحمد علاء فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365": "واجهت سوء توفيق وتعرضت لظروف خارجة عن إرادتى كانت سبباً فى عدم لعبى بشكل أساسى، ولكنى سأحاول العودة مجدداً للأهلى فكل شىء هناك يساعد على النجاح" وعن رأيه فى شقيقه محمود علاء علق مدافع الطلائع: "محمود رقم 1 فى مصر حالياً فهو لاعب منتخبات ونجح فى حجز مكان أساسى فى تشكيلة الفراعنة".

عن نصيحة شقيقه له عقب رحيله من الأهلى قال أحمد علاء: "محمود قالى عدى الفترة الصعبة دى واثبت نفسك وادخل تحدى جديد وهترجع للأهلى تانى".