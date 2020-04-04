شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ: مفيش حد عاقل هياخد الحلاق معاه الملعب.. رونالدو معملهاش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب أحمد الشيخ لاعب الأهلي، عن دهشته وحزنه من الهجوم الذى تعرض له فى الفترة السابقة بسبب صورة تم تداولها خلال قيامه بتصفيف شعره، وكثرت الشائعات حولها وتعرض للهجوم من الجماهير التى أعربت عن استيائها من تلك الصورة.

قال الشيخ خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب أون تايم" أن تلك الصورة كانت خلال تصوير إعلان لأحد الشركات الخاصة بانتاج منتجات الشعر، وظهرت قبل مباراة هامة فى أفريقيا، وبالتحديد في مباراة بلاتينيوم بطل زيمبابوي في بطولة دوري أبطال افريقيا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 بين الفريقين، الأمر الذى أغضب الجماهير نظرصا لتوقعهم أننا أصطحب الحلاق الخاص معه فى المباراة، قائلاً: " مفيش حد عاقل هياخد الحلاق معاه الملعب.. رونالدو معملهاش".

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وتحدث الشيخ عن حسين السيد ظهير أيسر الأهلي المعار للصفاقسي التونسي، قائلاً: "حسين السيد جدع وبار بأهله، البعض يستغل الخلافات الشخصية لنشر الشائعات.. وأنا حريص على تنفيذ برنامج رينيه فايلر رغم توقف الدورى.. حسام عاشور قيمة كبيرة وأتمنى إعتزاله في الأهلي، وكل التوفيق للثنائي شريف إكرامي وأحمد فتحي".

وكان استقر مسئولو النادي الأهلي على تمديد وتعديل عقود ثنائي الفريق أحمد الشيخ وعلي لطفي، خاصة وأنهما يحصلان في الوقت الحالي على أقل قيمة في العقود بالمقارنة بباقي زملائهم ،خاصة بعد تعديل عقود الثنائي أيمن أشرف ومحمد هاني مؤخراً، والذين كانوا يحصلا ايضاً على رواتب ضعيفة لا تتساوى مع حجم عطائهم للفريق.

وتدرس لجنة التخطيط تمديد عقود أحمد الشيخ والحارس علي لطفي خاصة الأول الذي ينتهي عقده مع الأهلي بنهاية الموسم القادم على أن يتم تمديد عقد علي لطفي أيضاً حال الاستقرار على تعديل قيمة عقده المادية، ومن المقرر أن تبدأ لجنة التخطيط بالأهلي في بحث ملف ترضية بعض نجوم الفريق بما فيهم أحمد الشيخ وعلي لطفي بعد الانتهاء من حسم مستقبل رباعي الفريق وليد سليمان وشريف إكرامي وحسام عاشور وأحمد فتحي والذين تنتهي عقودهم مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري.

وكان مجلس الأهلى برئاسة محمود الخطيب قد قرر إغلاق فروع الأهلى الثلاثة (الجزيرة - مدينة نصر - الشيخ زايد) للحفاظ على سلامة أعضاء النادى والعاملين به وتماشيًا مع توجهات الدولة التى تبذل قصارى جهدها لحماية المواطنين والتزامًا بتعليمات منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا الذى داهم العالم فى الفترة الأخيرة.